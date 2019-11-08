Горячее не бывает! В Таллинне прошла вечеринка знакомств «Сезон охоты», гости были в ударе

1 ноября 2019 года одинокие сердца со всей страны могли найти свою любовь всей жизни на популярное вечеринке «Сезон охоты», которая традиционно проходит в таллиннском ночном клубе Prive в самом центре города.
Именно здесь можно танцевать, обниматься, целоваться и самое главное - искать любовь, но если вы уже влюблены, но можно просто насладиться приятной атмосферой и музыкой, которую создают DJ Howdy и MC Vector. На входе вам обязательно выдадут браслет красного или зеленого цвета, чтобы другие гости легко понимали - можно ли с вами флиртовать и пригласить на танец, либо этого делать не стоит.
Традиционно коктейли здесь льются рекой, а шоу-программа радует гостей всю ночь.
Смотрите яркую галерею и не забывайте, что следующий «Сезон Охоты» состоится 6 декабря в том же месте.