Горячее не бывает! В Таллинне прошла вечеринка знакомств «Сезон охоты», гости были в ударе

Именно здесь можно танцевать, обниматься, целоваться и самое главное - искать любовь, но если вы уже влюблены, но можно просто насладиться приятной атмосферой и музыкой, которую создают DJ Howdy и MC Vector. На входе вам обязательно выдадут браслет красного или зеленого цвета, чтобы другие гости легко понимали - можно ли с вами флиртовать и пригласить на танец, либо этого делать не стоит.