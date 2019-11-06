Повара раскрыли верные признаки плохого ресторана

Многие посоветовали прежде всего обращать внимание на чистоту в заведении.

Если обеденный зал грязный, только представьте, что может твориться на кухне, которую никто не видит,

— предупредил юзер Mkicon.

Пользователь Faploist порекомендовал осмотреть солонку: если ее верх грязный и отверстия забиты, ее давно не мыли.

Комментатор StumbleKitty рассказал о том, как проверить чистоту автоматов для напитков. Для этого, по его словам, необходимо протереть салфеткой краник. Если она будет розовой или оранжевой, в кранике размножились бактерии. Он добавил, что в лотке для льда могут водиться водоросли.

Некоторые пользователи отметили, что лучше не есть в ресторанах, где в меню слишком много позиций. Это может означать, что большинство блюд берутся из холодильника и разогреваются, а не готовятся специально для гостя. Юзер Squid50s также написал, что стоит остерегаться ресторанов и кафе, где подают блюда разных кухонь: например, пиццу и суши.

Часть юзеров порекомендовали внимательно присмотреться к сотрудникам заведения. Если они выглядят измученными и уставшими, их качество работы может снижаться. Кроме того, это может означать, что администрация ресторана экономит на сотрудниках, например, на уборщиках, заставляя других делать их работу.