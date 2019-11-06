«Было страшно кому-то сказать»: Бузова шокировала признанием о причинах развода с Тарасовым

Как выяснилось, причиной расставания «тарабузиков», как прозвали пару поклонники, стали не только измены супруга, о которых сообщали СМИ, но и рукоприкладство со стороны спортсмена.

Так, отвечая на вопрос корреспондента «КП», сталкивалась ли она с домашним насилием, Ольга неожиданно заявила, что подобный печальный опыт был и в ее жизни. «Помню, что мне было страшно кому-то об этом сказать. Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. По себе знаю: всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи. И знаю, что в этом состоянии страха живет огромное количество женщин. Но не надо бояться уйти», - цитирует бывшую звезду «Дома 2» издание.

По словам Бузовой ее не удержал от этого шага даже страх остаться одной «с собаками буквально на улице» без средств к существованию. Хотя ей и пришлось все начинать с нуля.

«Пыталась выжить, как могла. Но сейчас все позади, у меня новая жизнь. Собственная машина, которую никто не отберет, новая квартира, которую я купила на свои деньги», - добавила певица.