Гороскоп на 2 ноября: Тельцов ждут перемены в сексуальной жизни, а Весов непонимание

Дева

Стойкость, с которой вы пытались встретить и пережить домашние проблемы, сегодня в первой половине дня может отозваться усталостью, раздражительностью или депрессией. Не проводите эти часы в бездействии, но и не принимайтесь ни за что новое. Будет полезным наведение порядка на территории, за которую вы отвечаете, включая уборку мусора и сломанных, устаревших, непригодных вещей, уплату мелких текущих задолженностей. В рабочую форму вы придете ближе к вечеру. В это время вам вновь станут удаваться серьезные переговоры и ответственные, активные поступки.

Весы

Сложные моменты повседневного общения, неприятности в коротких поездках способны оставить в вас на всю первую половину дня чувство неудовлетворенности собой. Не корите себя за допущенные промахи, но и не зацикливайтесь на претензиях к близким, симпатичным вам людям. В конце концов, каждый из вас всего лишь, как мог, пытался справиться с непредвиденными обстоятельствами. Если вы переживаете за непонимание с членами семьи, за напрасно сказанные слова, то ваше беспокойство уляжется уже вечером. Доверие будет восстановлено. Есть надежда и на то, что будут улажены общие материальные проблемы.

Скорпион

Первая половина дня подходит для окончательной адаптации к переменам, совершившимся в ваших материальных делах. Несмотря на понесенный ущерб или пережитое беспокойство, вы интуитивно поймете, что в сложившейся ситуации все же содержится определенная выгода для таких людей, как вы. Вам представится шанс частично или полностью выправить свое финансовое положение, возможно - неофициальными, обходными путями. Вечером вы сможете спокойно вернуться к делам и встречам, от которых получаете уверенность. Вы снова начнете действовать смело, широко и систематично.

Стрелец

Тревожащие вас вопросы, связанные с карьерой, социальным статусом, отношением старших к вашей персоне, старайтесь выяснить в первой половине дня. Поддержкой послужит общение с другом, родственником или знакомым, понимающим и не осуждающим вас. Если вы попытаетесь пережить свои проблемы в одиночку, то можете приобрести репутацию злопамятного, вредного человека с завышенными, неоправданными претензиями, так как напряженное настроение все равно прорвется наружу. Равновесие в финансовых и деловых сферах, а также чувство самоуважения будут восстановлены лишь ближе к вечеру.

Козерог

Утром вы будете склонны переживать перемены в отношениях и новую информацию внутри себя. Уединение поможет вам прийти в форму. Чтобы не опуститься до бытовых претензий, страхов, не судить мелко о важных вещах, попробуйте спросить совета более уравновешенного или более авторитетного человека (желательно не одного), поинтересуйтесь общественным мнением, новостями. Во второй половине дня события уже не будут казаться вам такими уж трагичными. Чем ближе к вечеру, тем отчетливее вы будете чувствовать, что владеете ситуацией и даже можете во многом повлиять на ход ее развития.

Водолей

Общение с единомышленниками будет представлять для вас очень сильный интерес в каком-то одном, особенно привлекательном аспекте. Привыкайте к переменам в мнениях, симпатиях, в отношениях с друзьями. Не позволяйте разумным и обоснованным опасениям насчет будущего разрастаться до неподобающих размеров. Если в связи с появившимися новшествами вы надумали ограничить себя в чем-то, не доходите до абсурда, экспериментируя. Вечер предоставит вам возможность поработать в уединении, стать избирательнее в дружеском общении, спокойнее и ответственнее отнестись к обычным обязанностям.

Рыбы