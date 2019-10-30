Максим Фадеев объявил о разрыве контрактов его лейбла со всеми артистами

Мы отдали весь контент артистам в безвозмездное пользование, за исключением двух артистов, с которыми идут судебные споры,

По словам Фадеева, центр MALFA разросся до таких размеров, что он принял решение его полностью реструктуризировать. Он анонсировал создание нового лейбла, который будет кардинально отличаться от MALFA, — "эксклюзивного и очень дорогого". Как отметил продюсер, новая компания будет представлять одного-двух артистов в год.