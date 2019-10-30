Ср, 30.10.2019
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  • Максим Фадеев объявил о разрыве контрактов его лейбла со всеми артистами

Максим Фадеев объявил о разрыве контрактов его лейбла со всеми артистами
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Максим Фадеев

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Продюсерский центр MALFA расторг контракты со всеми артистами лейбла. Бессменный руководитель компании Максим Фадеев выступил с официальным заявлением, "дабы избежать всяческих спекуляций и домыслов со стороны СМИ", пишет Лайф.

Мы отдали весь контент артистам в безвозмездное пользование, за исключением двух артистов, с которыми идут судебные споры,

— сообщил продюсер в видеообращении.

По словам Фадеева, центр MALFA разросся до таких размеров, что он принял решение его полностью реструктуризировать. Он анонсировал создание нового лейбла, который будет кардинально отличаться от MALFA, — "эксклюзивного и очень дорогого". Как отметил продюсер, новая компания будет представлять одного-двух артистов в год.

Фадеев пожелал успехов и воплощения творческих планов всем своим бывшим артистам.

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