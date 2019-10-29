Знаки Зодиака, которых ждет удача в ноябре 2019 года

Каждый месяц приносит нам новые испытания и возможности. Некоторые знаки Зодиака ждет проблемный период, а другим улыбнется фортуна. Привлечь удачу и обойти острые углы поможет астрологический прогноз на ноябрь, пишет Dailyhoro.
Ноябрь обещает быть проблемным для многих Знаков Зодиака. По словам астрологов, в этом месяце нас ждет полная смена энергетики и эмоционального фона. Но некоторым счастливчикам звезды позволят реализовать все, что было задумано.
Скорпион
Ноябрь принесет Скорпионам удачу, особенно в том, что касается взаимоотношений, укрепления связей и контактов. В личных делах представители этого созвездия преуспеют больше остальных, ведь на их стороне будут сразу несколько космических объектов: Солнце, Меркурий и Марс. Можно заняться работой над собой, самообразованием и поиском своего предназначения. Скорпионам также повезет во всем, что касается денег. Общественная, финансовая и деловая сферы будет изобиловать возможностями, и чем больше усилий будет приложено, тем быстрее придет успех.
Стрелец
Максимально удачный месяц ожидает представителей этого Знака. Планеты-покровители — Юпитер и Венера — обрадуют своим нахождением в созвездии Стрельца. Их позитивное воздействие будет ощущаться с первых дней ноября. Астрологи прогнозируют Стрельцам удачу в любви, расширение авторитета, счастливые романтические отношения и удачные возможности. Также успех поджидает в делах, связанных с недвижимостью и имуществом. Это крайне удачное время, чтобы взять ипотеку, купить квартиру или участок, заняться ремонтом или строительством. В середине месяца откроются новые перспективы, и особенно повезет Стрельцам, которые не боятся рисковать.
Козерог
Довольно спокойный и удачный месяц ожидает Козерогов в силу того, что покровитель-Сатурн на протяжении ноября сделает несколько хороших аспектов. Важные темы месяца — новые идеи и проекты, достижение намеченных целей, завершение начатых дел. Если Козероги давно мечтали изменить свою жизнь, покорить карьерные высоты или бесповоротно влюбиться, то не нужно медлить: в ноябре многие мечты получится исполнить. Сатурн откроет все дороги и даст карт-бланш.
Рыбы
Рыбы проведут ноябрь на волне удачи. Венера спешит на помощь. В начале месяца она пойдет по Знаку Стрельца, укрепляя энергетику Рыб и их надежду на лучшее. Чтобы воспользоваться всеми удачными возможностями этого периода, Рыбам стоит уделить больше времени своему образованию и личностному росту. Если они запишутся на какие-то курсы или тренинги, то обязательно получат хороший результат в будущем. Помимо прочего, обострится интуиция Рыб, поэтому эксперты dailyhoro.ru советуют внимательнее следить за подсказками судьбы, запоминать сны (они могут быть вещими) и прислушиваться к своим чувствам. Венера даст знак, который позволит найти свой путь или вернуться на него.