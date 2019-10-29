Знаки Зодиака, которых ждет удача в ноябре 2019 года

Ноябрь обещает быть проблемным для многих Знаков Зодиака. По словам астрологов, в этом месяце нас ждет полная смена энергетики и эмоционального фона. Но некоторым счастливчикам звезды позволят реализовать все, что было задумано.

Скорпион

Ноябрь принесет Скорпионам удачу, особенно в том, что касается взаимоотношений, укрепления связей и контактов. В личных делах представители этого созвездия преуспеют больше остальных, ведь на их стороне будут сразу несколько космических объектов: Солнце, Меркурий и Марс. Можно заняться работой над собой, самообразованием и поиском своего предназначения. Скорпионам также повезет во всем, что касается денег. Общественная, финансовая и деловая сферы будет изобиловать возможностями, и чем больше усилий будет приложено, тем быстрее придет успех.

Стрелец

Максимально удачный месяц ожидает представителей этого Знака. Планеты-покровители — Юпитер и Венера — обрадуют своим нахождением в созвездии Стрельца. Их позитивное воздействие будет ощущаться с первых дней ноября. Астрологи прогнозируют Стрельцам удачу в любви, расширение авторитета, счастливые романтические отношения и удачные возможности. Также успех поджидает в делах, связанных с недвижимостью и имуществом. Это крайне удачное время, чтобы взять ипотеку, купить квартиру или участок, заняться ремонтом или строительством. В середине месяца откроются новые перспективы, и особенно повезет Стрельцам, которые не боятся рисковать.

Козерог

Довольно спокойный и удачный месяц ожидает Козерогов в силу того, что покровитель-Сатурн на протяжении ноября сделает несколько хороших аспектов. Важные темы месяца — новые идеи и проекты, достижение намеченных целей, завершение начатых дел. Если Козероги давно мечтали изменить свою жизнь, покорить карьерные высоты или бесповоротно влюбиться, то не нужно медлить: в ноябре многие мечты получится исполнить. Сатурн откроет все дороги и даст карт-бланш.

Рыбы