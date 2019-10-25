Настя Каменских устроила горячие танцы на пляже, покрутившись в бикини перед камерой

Сегодня Настя Каменских опубликовала в Instagram видео, которое поклонники ещё не скоро забудут. На нём певица, попивая из кокоса, покачивала бёдрами под еле слышный бит. Настя соблазнительно станцевала и послала поцелуй в камеру — всё для преданных фанатов.

Под видео певица анонсировала, что её новая песня и клип Elefante скоро будут доступны на всех музыкальных платформах. В композиции будут использоваться латиноамериканские биты. Именно поэтому Настя исполнила такой танец в Мексике и с характерными для латины движениями.

Но была и ещё одна причина такой услады для глаз поклонников. В последнее время ходили слухи о беременности певицы. А на опубликованном видео Настя без стеснения показала пышные бёдра и грудь, но никак не выпирающий живот. Фанаты оценили такой поступок ну и, конечно же, фигуру певицы.

Настюша, ты, как всегда, на высоте! Просто вах!

Всем тем, кому там беременность на каждой фотке мерещится!

Насть, ты офигенная!