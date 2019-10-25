Пт, 25.10.2019
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  • «От попы ничего не осталось»: Анастасия Решетова показала фигуру после родов

«От попы ничего не осталось»: Анастасия Решетова показала фигуру после родов

Анастасия Решетова.

ФОТО: Скриншот видео Youtube

23-летняя Анастасия Решетова поделилась с поклонниками изменениями своей фигуры. Девушка показала живот и похудевшие ягодицы, пишет Cosmo.

Возлюбленная Тимати (Тимур Юнусов) решила быть максимально откровенной со своими подписчиками. Брюнетка не стала скрывать, как выглядит ее фигура после рождения первенца.

Решетова снялась на видео в зеркало и показала, каким стал ее живот на восьмой день после родов. Чтобы подписчики получше смогли оценить изменения, молодая мама позировала в профиль и приподняла рубашку до уровня груди.

Супруга рэпера позировала в светлом домашнем костюме. Девушка распустила волосы и предпочла остаться без макияжа. «Восьмой день после родов. Живот становится всё меньше», — отметила Анастасия.

Если изменения в талии порадовали брюнетку, то уменьшение ягодиц ее расстроило. «От попы ничего и не осталось», — пожаловалась Решетова подписчикам.

Во время самой беременности Анастасия не особо переживала, что наберет лишние килограммы. Главным для модели было лишь то, чтобы роды прошли успешно, и малыш был здоров.

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