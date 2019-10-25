«От попы ничего не осталось»: Анастасия Решетова показала фигуру после родов

Возлюбленная Тимати (Тимур Юнусов) решила быть максимально откровенной со своими подписчиками. Брюнетка не стала скрывать, как выглядит ее фигура после рождения первенца.

Решетова снялась на видео в зеркало и показала, каким стал ее живот на восьмой день после родов. Чтобы подписчики получше смогли оценить изменения, молодая мама позировала в профиль и приподняла рубашку до уровня груди.

Супруга рэпера позировала в светлом домашнем костюме. Девушка распустила волосы и предпочла остаться без макияжа. «Восьмой день после родов. Живот становится всё меньше», — отметила Анастасия.

Если изменения в талии порадовали брюнетку, то уменьшение ягодиц ее расстроило. «От попы ничего и не осталось», — пожаловалась Решетова подписчикам.