«От попы ничего не осталось»: Анастасия Решетова показала фигуру после родов

23-летняя Анастасия Решетова поделилась с поклонниками изменениями своей фигуры. Девушка показала живот и похудевшие ягодицы, пишет Cosmo.
Возлюбленная Тимати (Тимур Юнусов) решила быть максимально откровенной со своими подписчиками. Брюнетка не стала скрывать, как выглядит ее фигура после рождения первенца.
Решетова снялась на видео в зеркало и показала, каким стал ее живот на восьмой день после родов. Чтобы подписчики получше смогли оценить изменения, молодая мама позировала в профиль и приподняла рубашку до уровня груди.
Если изменения в талии порадовали брюнетку, то уменьшение ягодиц ее расстроило. «От попы ничего и не осталось», — пожаловалась Решетова подписчикам.
Во время самой беременности Анастасия не особо переживала, что наберет лишние килограммы. Главным для модели было лишь то, чтобы роды прошли успешно, и малыш был здоров.