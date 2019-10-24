Кто же эти счастливчики? Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, у которых сбудутся мечты в 2020 году

По словам астролога, Овны встретят 2020 год на подъеме. У них сразу же будет мотив для активных действий. Чтобы вас не занесло в дебри, найдите наставника, который сможет направлять вашу энергию в правильное русло.

Год подходит для воплощения в жизнь любых желаний, будь то переход на другую работу, смена места жительства, счастье в личной жизни и другие события. Постарайтесь не заниматься решением чужих проблем, но уделяйте время близким.

Близнецам Павел Глоба обещает легкий год. Первую половину 2020 года астролог рекомендует заниматься реализацией собственных амбиций и планов. Летом вас ждет важное и очень ожидаемое событие – свадьба, рождение ребенка, переезд или выгодное предложение. Вы будете жить в романтичном настрое и легко добьетесь желаемых результатов.

Скорпионы в следующем году добьются успехов благодаря вложению своих ресурсов в то дело, за которое они радеют. Уделенное время и энергия не пройдут даром. В результате вы получите потрясающий проект, который будет радовать вас долгие годы. Не останавливайтесь и будьте всегда в движении, и в результате 2020 год принесет вам потрясающие плоды.