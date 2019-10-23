Алена Шишкова отреагировала на новость о рождении сына Тимати и Анастасии Решетовой

Экс-возлюбленная Тимати прокомментировала радостное событие.
Несмотря на то, что Алена Шишкова и Тимати уже давно расстались, большинство поклонников до сих пор надеются, что экс-возлюбленные вновь будут вместе. Правда, надеждам фанатов сбыться не сужденно: рэпер уже сделал предложение своей возлюбленной Анастасии Решетовой, которая несколько дней назад родила артисту сына Ратмира. Впрочем, что же думает о пополнении семейства бывшая девушка Тимати, все равно волнует многих фанатов.
Более того, большинство уверены, что рождение малыша вовсе не обрадовало Алену. Однако все оказалось наоборот - Шишкова рада появлению на свет Ратмира.
Алиса с радостью и гордостью мне сообщила, что Настя родила ей братика. Много вопросов ко мне в комментах. Всем интересно, что я думаю по этому поводу. Я искренне рада, что у Алисы появился маленький брат Ратмир! И поздравляю молодых родителей,
- поделилась Алена.