Ср, 23.10.2019
Достойно похвалы! Эвелин Ильвес теперь будет помогать людям СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Алена Шишкова отреагировала на новость о рождении сына Тимати и Анастасии Решетовой

Алена Шишкова отреагировала на новость о рождении сына Тимати и Анастасии Решетовой

Алена Шишкова.

ФОТО: Instagram

Экс-возлюбленная Тимати прокомментировала радостное событие.

Несмотря на то, что Алена Шишкова и Тимати уже давно расстались, большинство поклонников до сих пор надеются, что экс-возлюбленные вновь будут вместе. Правда, надеждам фанатов сбыться не сужденно: рэпер уже сделал предложение своей возлюбленной Анастасии Решетовой, которая несколько дней назад родила артисту сына Ратмира. Впрочем, что же думает о пополнении семейства бывшая девушка Тимати, все равно волнует многих фанатов.

Более того, большинство уверены, что рождение малыша вовсе не обрадовало Алену. Однако все оказалось наоборот - Шишкова рада появлению на свет Ратмира.

Алиса с радостью и гордостью мне сообщила, что Настя родила ей братика. Много вопросов ко мне в комментах. Всем интересно, что я думаю по этому поводу. Я искренне рада, что у Алисы появился маленький брат Ратмир! И поздравляю молодых родителей,

- поделилась Алена.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ