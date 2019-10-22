Настя Каменских заинтриговала кадрами нового клипа

Популярная украинская певица Настя Каменских, которую поклонники подозревают в беременности, заинтриговала сеть кадрами нового клипа. Свежая видеоработа NK будет представлена уже на этой неделе.

В своем Instagram Настя Каменских опубликовала короткий тизер будущего клипа. С первых нот 10-секундного ролика четко узнается мелодия украинской сопилки, а сама артистка предстает в ультрастильном образе и очках в виде двух черных пантер.

В одном из своих последних интервью NK рассказала, что работает над испанским альбомом. Можно предположить, что это будет первая песня из нового альбома, которую услышат поклонники.

Премьера нового клипа Насти Каменских состоится 25 октября.