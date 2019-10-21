Пн, 21.10.2019
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Вот это да! Женщина узнала о своей беременности в день родов

Кэйти Мэйсон

ФОТО: facebook.com

26-летняя жительница австралийского Мельбурна Кэйти Мэйсон узнала о том, что находится на 35-й неделе беременности, в день родов, передает Сегодня

Женщину отвезли в больницу, и спустя несколько часов она родила ребенка, которого назвала Флинн. Об этом сообщило издание The Mirror в понедельник, 21 октября.

Кэйти Мэйсон утверждает, что до рождения ребенка она продолжала употреблять алкоголь и активно занималась спортом, так как не знала о беременности. У нее не вырос живот, не мучила тошнота по утрам, к тому же у нее не прекращалась менструация.

Австралийка рассказала отцу Флинна о рождении сына, но мужчина отказался принимать участие в его воспитании.

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