Вот это да! Женщина узнала о своей беременности в день родов

Женщину отвезли в больницу, и спустя несколько часов она родила ребенка, которого назвала Флинн. Об этом сообщило издание The Mirror в понедельник, 21 октября.

Кэйти Мэйсон утверждает, что до рождения ребенка она продолжала употреблять алкоголь и активно занималась спортом, так как не знала о беременности. У нее не вырос живот, не мучила тошнота по утрам, к тому же у нее не прекращалась менструация.