Свет мой, зеркальце, скажи! Рейтинг самых красивых знаков Зодиака

12 место: Козерог

Козероги обладают не самым простым характером, редко улыбаются. Этим людям не хватает открытости, поэтому они расположились на 12 месте. Окружающим просто не хочется пробиваться через стену строгости и консервативности, которую выстраивают вокруг себя представители этого знака. Многим Козерогам помогут преуспеть в амурной сфере сильные обряды на любовь, однако можно обойтись и без них, если просто стать более дружелюбными и открытыми.

11 место: Рак

Раки обычно очень счастливы в любви. Они могут найти того, кто им нужен, очень быстро, потому что знают, что необходимо им в отношениях. Тем не менее в рейтинге красоты они на 11 месте, потому что обладают в большинстве случаев неприметным стилем, используют темные неброские тона при создании образа. Им стоит добавить больше ярких красок в свой имидж. Привлечь внимание мужчины или женщины в таком случае будет намного проще.

10 место: Водолей

Водолеи входят в число самых ревнивых знаков Зодиака. Эти люди уверены в себе, но по какой-то необъяснимой причине пытаются всюду следить за второй половинкой. Даже на первых этапах отношений они проявляют эту черту характера, чем отталкивают людей, поэтому получают заслуженное 10 место.

9 место: Овен

Овны привлекательны, но не для всех. Это скорее люди из категории «на любителя», потому что они порой бывают импульсивными и эгоистичными. Недаром их относят к самым агрессивным знакам Зодиака. Еще у них очень непростое и нестандартное чувство юмора, которое нравится не всем. Овнам нужно лишь стать чуть спокойнее, и тогда их привлекательность усилится.

8 место: Скорпион

Скорпионы относятся к знакам Зодиака с самым тяжелым характером. Они порой бывают очень сложными, поэтому их и не относят к самым привлекательным людям. С ними трудно проходит первое знакомство, да и флиртовать они не особо любят. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют представителям этого знака более открыто общаться со всеми. В таком случае их шансы на успех возрастут до очень высокого уровня, а пока только 8 место.

7 место: Лев

Львов относят к самым эгоистичным знакам Зодиака, а там, где есть эгоизм, нет места красоте. По этой причине Львы нравятся далеко не всем, но ситуация меняется кардинально, если представители этого знака избавляются от эгоизма. Обычно это происходит, когда Львы находят свою настоящую любовь. Когда их любят и ими восхищаются, они превращаются в самых красивых людей в мире.

6 место: Дева