Занятые и грязнули: знаки Зодиака, которые склонны к неряшливости и беспорядку

Наверняка в мире не найдется человека, который бы мог сказать, что жить в беспорядке комфортно. Каждый согласится, что жить в чистоте намного лучше, но далеко не все любят наводить чистоту. Часто бывает так, что люди просто не могут себя заставить помыть посуду или же помыть пол, потому что это слишком для них затруднительно. Зачастую подобные казусы происходят с такими знаками Зодиака.

Пятое место — Рыбы

Рыбы — это тот знак Зодиака, который всегда выглядит опрятно и привлекательно, но поддерживать чистоту своего жилища он не в состоянии. Зачастую они витают в облаках и думают о чем-то прекрасном, поэтому уборка кажется им слишком скучным и банальным занятием.

Естественно иногда к Рыбам приходит вдохновение и они берутся за генеральную уборку, вот только такой порядок не может длиться долго. Проблема Рыб в том, что они слишком зациклены на своем внутреннем мире, поэтому даже могут не замечать, что происходит вокруг них.

Четвертое место — Водолей

Данный знак Зодиака можно смело назвать любителем мусора, потому что по другому кучу его вещей назвать нельзя. Дело в том, что Водолеи слишком впечатлительные, поэтому склонны скупать что попало. Как итог, в их доме постоянно лежат груды одежды, сумок, мелких побрякушек и всего остального.

Водолеи привыкли называть свой бардак творческим беспорядком, поэтому будьте готовы к тому, что этот неряха очень скоро превратит ваш в дом в полных хаос. При этом Водолею просто нереально доказать, что за собой нужно убираться.

Третье место — Козерог

Многие Козероги делают все, чтобы их считали самыми лучшими. Они любят быть впереди, поэтому постоянно неустанно трудятся на работе, заботят о семье и помогают друзьям. Но есть у Козерогов один существенный минус — они просто ненавидят уборку и практически никогда не убирают в своем жилище.

Козероги привыкли жить по своим принципам, поэтому им нельзя доказать, что убираться нужно. Они очень изворотливые, поэтому найдут много отговорок, чтобы за них кто-то убрался. Живя в одиночестве, Козероги будут следить за своим жильем с большой неохотой.

Второе место — Лев

Проблема Львов в том, что они привыкли считать себя лучше других и именно из-за этого не замечают, какое бардак временами разводят. Они уверены, что их красоты и обаяния хватит, чтобы поразить человека, поэтому не считают неряшливость плохой чертой. Заставить Льва прибраться практически нереально, потому что это не королевское дело.

Львы не любят, когда им указывают на их недостатки и не воспринимают критику, поэтому у вас никогда не получится приучить их к порядку. Львам проще платить за уборку, чем убираться самостоятельно.

Первое место — Телец

Тельцы — это те самые вечно занятые грязнули, которые не могут заниматься уборкой. Временами они настолько сильно увлекаются своими делами, что доводят свое жилое помещение до непригодного состояния. Тем не менее Тельцы действительно стараются исправлять свои недостатки, поэтому временами убирают свой беспорядок.