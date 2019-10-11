«Стойте и молитесь!»: Семенович обратилась к поклонникам Заворотнюк

Артистка эмоционально высказалась о болезни Анастасии Заворотнюк.
Анна Семенович тоже решила оказать поддержку больной актрисе, которая сейчас ведет ожесточенную борьбу с тяжелым онкологическим заболеванием. Бывшая солистка «Блестящих» посетовала на своей странице в Инстаграм насчет слухов и домыслов, которыми обросла история Анастасии. По мнению Анны, сейчас до поклонников прекрасной няни доходит огромное количество информации о их кумире, вот только большая часть таких новостей - просто жестокие фейки. Семенович призвала фанатов Насти остановиться для того, чтобы помолиться о ее здоровье. Кроме того, певица указала на официальный канал, где можно будет узнать о состоянии больной актрисы.
Сейчас столько некорректной информации доходит до нас, о состоянии здоровья Анастасии! Я прошу всех остановиться и помолиться о здоровье Насти. Если вы хотите знать правду, рекомендую подписаться на эту страницу @podderzhka_azavorotnyuk. Будем поддерживать Настю вместе,
- написала Анна Семенович.
Напомним, что в СМИ несколько раз просачивалась некорректная информация о состоянии Анастасии Заворотнюк. Например, ее окружение отвергает тот факт, будто бы актриса впадала в кому. Кроме того, ложной оказалась и новость о подключении Заворотнюк к аппарату искусственной вентиляции легких. В то же время точно известно, что на днях артистку перевезли в другую клинику, где планируется продолжить ее лечение.