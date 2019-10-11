«Стойте и молитесь!»: Семенович обратилась к поклонникам Заворотнюк

Анна Семенович тоже решила оказать поддержку больной актрисе, которая сейчас ведет ожесточенную борьбу с тяжелым онкологическим заболеванием. Бывшая солистка «Блестящих» посетовала на своей странице в Инстаграм насчет слухов и домыслов, которыми обросла история Анастасии. По мнению Анны, сейчас до поклонников прекрасной няни доходит огромное количество информации о их кумире, вот только большая часть таких новостей - просто жестокие фейки. Семенович призвала фанатов Насти остановиться для того, чтобы помолиться о ее здоровье. Кроме того, певица указала на официальный канал, где можно будет узнать о состоянии больной актрисы.