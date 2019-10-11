Пт, 11.10.2019
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  • Фигура — просто бомба! Сексапильная эстонская блондинка показала себя в крошечном бикини

Фигура — просто бомба! Сексапильная эстонская блондинка показала себя в крошечном бикини

Liza Lind

ФОТО: Instagram

Эстонская путешественница, визажист и звезда социальных сетей Лиза Линд — пожалуй, должна была родиться в стране с менее капризным климатом. Уж очень девушка любит жаркие страны, купание в море, да и круглый год держит себя в превосходной форме, чтобы на пляже ей буквально не было равных!

На днях в Instagram Лиза поделилась снимком в ярко-зеленом купальнике, который выгодно подчеркнул ее аппетитные формы. 

Отметим, что на родине девушка предпочитает долго не засиживаться: при любой удобной возможности Лиза уезжает за границу. Снимок, который она опубликовала позавчера, был сделан во время ее путешествия в Израиль этой осенью. 

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