Королеве Елизавете II нужна срочная операция

Королева Елизавета II снова пожаловалась на сильные боли в суставах.
Боли в суставах правого колена терзают королеву Елизавету II уже давно. Но с помощью медицинского вмешательства боль удалось ослабить и состояние Ее Величества на время стабилизировалось. Сейчас же источники сообщают, что королева вновь жалуется на плохое самочувствие, и в этот раз врачи настаивают на операции. Впрочем, Елизавета II наотрез отказывается от хирургического вмешательства.
Она не хочет тратить слишком много времени на реабилитацию после операции. В прошлом году на выставке цветов в Челси королева разговаривала с друзьями и сказала, что ее очень беспокоит правое колено. И все же люди ее поколения не привыкли жаловаться,
— рассказал инсайдер в интервью изданию Express.co.uk.