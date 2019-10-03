Анджелина Джоли разделась для глянца, показав, почему остается одной из самых желанных женщин

Известная 44-летняя голливудская актриса является одной из тех редких звёзд, которые никак не хотят заводить аккаунты в соцсетях. Поэтому изголодавшиеся по кумиру фанаты обычно набрасываются на каждое новое фото знаменитости. Снимок с Анджелиной Джоли только появился в Instagram, как начал тут же набирать просмотры.

И здесь явно есть на что посмотреть. Мать шестерых детей не постеснялась продемонстрировать свои сильные и шикарные стороны. Актриса вальяжно расположилась в мраморной ванне, наполненной непрозрачной водой. Влажные волосы, легчайший макияж и известные татуировки — вот и всё то, что украшало Джоли на фото.

Ого! Действительно потрясающая и прелестная обложка,

Безумно горячо!

Атмосфера как в "Особо опасен"!

- написали фанаты.

После громкого расставания, а затем не менее громкого развода с Брэдом Питтом Анджелина Джоли объявила, что больше замуж выходить не собирается. Актриса посвятила себя детям и карьере — скоро на экраны выходит фильм "Малефисента: Владычица тьмы", а сейчас в процессе съёмки сериал от Marvel "Вечные", в котором Джоли досталась роль Тены.