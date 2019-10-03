Чт, 3.10.2019
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  • Настоящая принцесса! Неотразимая Элина Нечаева восхитила поклонников ярким образом

Настоящая принцесса! Неотразимая Элина Нечаева восхитила поклонников ярким образом
ФОТО И ВИДЕО!

Элина Нечаева

ФОТО: Instagram

Эстонская оперная певица, которая в позапрошлом году представила Эстонию на песенном конкурсе «Евровидение», поделилась в Сети свежими кадрами с рекламных съемок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Elina Nechayeva 🎶Soprano (@elinanechayeva) on

На фото Элина предстала в ярком розовом платье. Волосы девушки украшал солидных размеров бант того же оттенка. 

После всего этого баловства, СПА и замечательной фотосессии, это фото точнее всего отражает мои чувства! Принцесса в розовом, 

— подписала она кадр. 

Чуть позже Элина также поделилась коротким видео, на котором предоставила поклонникам возможность рассмотреть ее макияж. 

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