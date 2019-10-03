Настоящая принцесса! Неотразимая Элина Нечаева восхитила поклонников ярким образом
Эстонская оперная певица, которая в позапрошлом году представила Эстонию на песенном конкурсе «Евровидение», поделилась в Сети свежими кадрами с рекламных съемок.
На фото Элина предстала в ярком розовом платье. Волосы девушки украшал солидных размеров бант того же оттенка.
После всего этого баловства, СПА и замечательной фотосессии, это фото точнее всего отражает мои чувства! Принцесса в розовом,
— подписала она кадр.
Чуть позже Элина также поделилась коротким видео, на котором предоставила поклонникам возможность рассмотреть ее макияж.