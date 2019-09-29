Певица Нюша удивила фанатов необычным образом

В микроблоге звезды появилось фото, на котором она запечатлена с непривычным для многих фанатов мейкапом. Нюша решила попробовать что-то новое и удивила окружающих переменой. Оказывается, простая косметика может изменить лицо кумира до неузнаваемости.

Фолловеры делятся первым впечатлением от увиденного. Многие честно признаются, что не сразу узнали любимицу в таком виде. Однако большинство подписчиков сходятся во мнении, что этот мейк больше к лицу 29-летней звезде. И хотя она выглядит необычно, но очень красиво.

«Какая красивая ты Нюша макияж просто бомба», «Тебе так больше идёт,Ню», «Просто божественный мейк», «Другая,необычная», «Не узнать по хорошела», «Какие красивые бриллианты на глазах. Взгляд приковывает», «боже мой, какая ты красивущая просто невероятная» (Орфография и пунктуация сохранены, примечание Редакции) – делятся подписчики.