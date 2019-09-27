15-летняя девочка, которую пыталась спасти Жанна Фриске, умерла от рака мозга

Болезнь настигла школьницу в 2013 году. Наташа стала жаловаться на головные боли, рвоту, плохое зрение. И врачи сообщили родителям страшную весть — рак. С тех по каждый день стал для юной пермячки борьбой за жизнь.

Девочке требовалось дорогостоящее лечение. И для того чтобы отправить её в клинику в Германии, была пожертвована часть денег, собранных на лечение Жанны Фриске. Певица тоже сражалась со смертельным заболеванием. Кроме того, сама артистка звонила и поддерживала семью, принявшую участие в программе «Пусть говорят», пишет Starhit.

Она была такой оптимистичной. Советовала больше двигаться и радоваться жизни. Сообщила ей, что дочь даже не ходит. Фриске убеждала: «Ставьте ее на ноги <...>. Меня мама с папой и сестра водили по берегу моря в Латвии. И это было такое счастье!»,

— рассказала мать Наташи Долматовой.