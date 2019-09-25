Бывший муж Анастасии Заворотнюк: «При родах она чуть не умерла»

Еще лет десять назад ее здоровье вызывало у нас вопросы. От частых переработок Настя чувствовала себя неважно. У нее болела голова, могло быть головокружение. Все это мы списывали на усталость и диеты. Бывало, на съемках Настя даже падала в обморок, мы полагали, что от недоедания. У нее была очень чувствительная кожа. Она требовала, чтобы грим ей наносили новенькой кисточкой. А потом и вовсе заказывала себе личного гримера-визажиста. И могла гримироваться по 40 минут, заставляя коллег ждать. Шутила, мол, я не такая красивая, поэтому меня надо делать красивой. И все равно у нее часто происходили какие-то аллергические реакции, появлялись воспаления на коже. Состояние шеи вызывало нарекания: как печеное яблоко, в отличие от подтянутого лица. Кстати, такую шею я видела у Жанны Фриске, когда она подошла ко мне близко. И сейчас при этой ассоциации холодею от ужаса,