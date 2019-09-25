Бывший муж Анастасии Заворотнюк: «При родах она чуть не умерла»

Со Стрюковым Анастасия познакомилась случайно — стояла на дороге, пытаясь остановить попутку, чтобы добраться до нужного места. Дмитрий согласился подвезти симпатичную брюнетку, после чего пара уже не расставалась, пишет Стархит.
К слову, на тот момент бизнесмен был женат, но без сожаления развелся с супругой ради артистки.
С Димой у нас все очень бурно развивалось. Он мгновенно принял решение. И наверное оно было непростым для его семьи. Но отношения у них и так были неважные. Мы быстро поженились, — делилась как-то Заворотнюк.
В этом браке у актрисы появилось двое детей — дочь Анна и сын Майкл. Дмитрий не скрывает, что появление на свет Ани было непростым. Поэтому врачи отговаривали рожать второго.
У нее узкий таз, она худенькая, здоровьем богатырским не отличалась, врачи скептически смотрели на Настю. При первых родах она чуть не умерла. Врачи ее откачали,
— признался он.
На этом несчастья артистки не закончились. Когда пара жила в Штатах, Анастасия чуть было не попала за решетку.
Когда я дал Насте денег на собственный бизнес в Америке, и она занялась недвижимостью, то сумела купить два дома: один в Лос-Анджелесе, а другой в Чикаго. Но потом ее арестовали за подделку документов. Я сделал все, чтобы спасти Настю. При помощи своих адвокатов вытащил ее оттуда, ей указали на дверь, то есть выгнали из страны. Ей пришлось продать всю недвижимость,
— вспомнил бизнесмен.
К этому прибавилось и вооруженное нападение, которое пришлось пережить паре — инцидент произошел из-за недобросовестной няни. Женщина стала сообщницей воров, сообщив им нужную информацию за вознаграждение.
Сегодня звезда «Моей прекрасной няни» и ее семья столкнулись с новым испытанием — у актрисы, по слухам, обнаружена глиобластома — злокачественная опухоль мозга. Анастасия находится в тяжелом состоянии в одной из частных клиник Москвы. Лечение за границей не дало должного результата, поэтому ее близким остается только ждать и надеяться на чудо.
А ведь коллеги Заворотнюк считают, что первые тревожные «звоночки» касательно здоровья проявлялись много лет назад. Правда, актриса тогда не обращала на них внимания.
Еще лет десять назад ее здоровье вызывало у нас вопросы. От частых переработок Настя чувствовала себя неважно. У нее болела голова, могло быть головокружение. Все это мы списывали на усталость и диеты. Бывало, на съемках Настя даже падала в обморок, мы полагали, что от недоедания. У нее была очень чувствительная кожа. Она требовала, чтобы грим ей наносили новенькой кисточкой. А потом и вовсе заказывала себе личного гримера-визажиста. И могла гримироваться по 40 минут, заставляя коллег ждать. Шутила, мол, я не такая красивая, поэтому меня надо делать красивой. И все равно у нее часто происходили какие-то аллергические реакции, появлялись воспаления на коже. Состояние шеи вызывало нарекания: как печеное яблоко, в отличие от подтянутого лица. Кстати, такую шею я видела у Жанны Фриске, когда она подошла ко мне близко. И сейчас при этой ассоциации холодею от ужаса,
— рассказала гример, работавшая с Анастасией, в беседе с «Комсомольской правдой».