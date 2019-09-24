Бардак и фаллоимитатор: Элджей показал их с Ивлеевой квартиру

Однако ракурс Алексей Узенюк (настоящее имя музыканта) выбрал крайне неудачный, и в итоге на фото попало убранство их с телеведущей квартиры.

Публика, конечно, больше внимания обратила не на стильный гаджет Элджея, а на окружающую обстановку. Оказалось, что дома у звездной пары страшный бардак: на полу повсюду разбросаны кроссовки, а обувница завалена какими-то сумками. Ко всему проему на комоде подписчики заметили черный длинный предмет, очень похожий на фаллоимитатор. (Правда, некоторые принялись утверждать, что это всего лишь триммер.)

Видимо, пока Ивлеева в отъезде, рэпер дома вообще не убирается. Настя же, увидев снимок супруга в «Инстаграме», не стала обращать внимания на бардак, а трогательно объявила, что очень соскучилась по Алексею.