Бардак и фаллоимитатор: Элджей показал их с Ивлеевой квартиру

Новоиспеченный муж Насти Ивлеевой, рэпер Элджей, оказался одним из первых, кто обзавелся новым iPhone 11 Pro Max и, конечно, решил немедленно им похвастаться, пишет Экспресс газета.
Однако ракурс Алексей Узенюк (настоящее имя музыканта) выбрал крайне неудачный, и в итоге на фото попало убранство их с телеведущей квартиры.
Публика, конечно, больше внимания обратила не на стильный гаджет Элджея, а на окружающую обстановку. Оказалось, что дома у звездной пары страшный бардак: на полу повсюду разбросаны кроссовки, а обувница завалена какими-то сумками. Ко всему проему на комоде подписчики заметили черный длинный предмет, очень похожий на фаллоимитатор. (Правда, некоторые принялись утверждать, что это всего лишь триммер.)
Видимо, пока Ивлеева в отъезде, рэпер дома вообще не убирается. Настя же, увидев снимок супруга в «Инстаграме», не стала обращать внимания на бардак, а трогательно объявила, что очень соскучилась по Алексею.
Напомним, по слухам, пара сыграла тайную свадьбу то ли летом, то ли в конце весны. По крайней мере, телеведущая уже сменила фамилию и теперь в документах значится как Анастасия Узенюк. Да и в «Инстаграме» Ивлеева перестала шифроваться и называет Элджея мужем.