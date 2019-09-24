Врачи признали опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельной

По словам докторов, которые следили за состоянием актрисы, опухоль Анастасии неоперабельна, пишет телеграм-канал Mash. Врачи пришли к решению о том, что теперь будут поддерживать состояние Заворотнюк только медикаментами.

Сейчас Анастасия находится в одной из московских частных клиник в стабильно тяжёлом состоянии, проходя лечение в терапевтическом отделении. Рядом с ней находится её директор и постоянно навещают мама и дочь. Пётр Чернышёв тоже не отходил от кровати супруги, но был вынужден на время снова вернуться к рабочим обязанностям.