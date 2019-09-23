Кристина Асмус рассказала об участии в эротических сценах

Российская актриса Кристина Асмус рассказала о съемке постельных сцен в фильме «Текст» режиссера Клима Шипенко. Интервью с артисткой опубликовала газета «Комсомольская правда», пишет Лента.
По словам актрисы, режиссер еще во время кастинга подчеркнул, что ему важно, чтобы героиня предстала на экране «абсолютно обнаженной».
Меня это нисколько не смутило,
— сказала она.
Асмус поведала, что съемка эротических сцен производилась на мобильный телефон. «Все было снято нами — мной и Ваней (Янковским). Если бы мы тут начали искать какие-то планы, шторки, трусики, монтажные приемы, что-то замазывать, во что бы мы превратились?» — отметила она.
По сюжету фильма, персонаж Саши Петрова получает в руки телефон с эротическими кадрами. «Ему в руки попало то, что не должно было попасть ни при каких обстоятельствах. Телефон и все, что в нем хранится, это очень личное, и мы хотели показать это зрителю», — объяснила Асмус.