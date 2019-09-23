Кристина Асмус рассказала об участии в эротических сценах

По словам актрисы, режиссер еще во время кастинга подчеркнул, что ему важно, чтобы героиня предстала на экране «абсолютно обнаженной».

Меня это нисколько не смутило,

— сказала она.

Асмус поведала, что съемка эротических сцен производилась на мобильный телефон. «Все было снято нами — мной и Ваней (Янковским). Если бы мы тут начали искать какие-то планы, шторки, трусики, монтажные приемы, что-то замазывать, во что бы мы превратились?» — отметила она.