Пн, 23.09.2019
В баре в Ülemiste обслуживали странных мужчин, с которых постоянно сваливались штаны СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Он работает! Ритуал эстонского астролога на привлечение удачи и избавление от плохого этой осенью

Он работает! Ритуал эстонского астролога на привлечение удачи и избавление от плохого этой осенью

Кристина Иванова

ФОТО: Личный архив автора

Друзья, я знаю как вам нравится творить своими руками маленькое волшебство и меня это очень вдохновляет!

Итак, сегодня один из особенных дней! День осеннего равноденствия.

Энергия огня обладает сегодня особенным свойством очищения!

  1. Остаемся в одиночестве, пишем на чистом листе бумаги то, от чего хотим избавиться: дурные привычки, надоевшие стереотипы, долги, сложные отношения и так далее;
  2. сжигаем это богатство (не забывая о технике безопасности);
  3. если у кого-то есть ненужные чеки от покупок, их тоже можно сжечь для привлечения дохода в свою жизнь;
  4. пепел утилизируем в уборной или развеиваем по ветру(только пожалуйста не в окно к соседям ведём себя максимально экологично;
  5. выбрасываем из своего жилого пространства старые или испорченные вещи. Если их будет не меньше 10, то считайте вы хорошо поработали;
  6. и, конечно, полезно немного помечтать, что именно вы хотите привлечь на место изжившего себя старого в вашей жизни (от вещей до людей);
  7. обязательно благодарим Вселенную и близких за помощь! Это неотъемлемая часть любого ритуала.

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