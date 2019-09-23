Он работает! Ритуал эстонского астролога на привлечение удачи и избавление от плохого этой осенью

Друзья, я знаю как вам нравится творить своими руками маленькое волшебство и меня это очень вдохновляет!
Итак, сегодня один из особенных дней! День осеннего равноденствия.
Энергия огня обладает сегодня особенным свойством очищения!
- Остаемся в одиночестве, пишем на чистом листе бумаги то, от чего хотим избавиться: дурные привычки, надоевшие стереотипы, долги, сложные отношения и так далее;
- сжигаем это богатство (не забывая о технике безопасности);
- если у кого-то есть ненужные чеки от покупок, их тоже можно сжечь для привлечения дохода в свою жизнь;
- пепел утилизируем в уборной или развеиваем по ветру(только пожалуйста не в окно к соседям ведём себя максимально экологично;
- выбрасываем из своего жилого пространства старые или испорченные вещи. Если их будет не меньше 10, то считайте вы хорошо поработали;
- и, конечно, полезно немного помечтать, что именно вы хотите привлечь на место изжившего себя старого в вашей жизни (от вещей до людей);
- обязательно благодарим Вселенную и близких за помощь! Это неотъемлемая часть любого ритуала.