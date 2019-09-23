Пациентка клиники, в которой лечат Анастасию Заворотнюк: «Она умирает»

Поклонники по-прежнему продолжают следить за новостями о здоровье звезды «Моей прекрасной няни». По последним данным, Анастасия перенесла еще одну операцию. «Появилась надежда на то, что все может обойтись. Диагноз о котором все говорят не окончательный», — сообщил журналист Сергей Майоров.

Также пациентка одного из частных медицинских центров подтвердила, что 13 сентября актрису действительно госпитализировали с диагнозом глиобластома. По словам женщины, Заворотнюк отключили от аппаратов, лекарства не дают, специалисты поддерживают лишь работу сердца.

На вопрос журналистов о том, как сейчас чувствует себя артистка, женщина дала неутешительный ответ. «Она умирает. Отключили от аппаратов. Поддерживают искусственное дыхание, работу сердца», — заявила пациентка больницы в программе «Звезды сошлись».

К тому же, стало известно, что суточное прибывание в частной московской клинике, где лечится Заворотнюк, стоит минимум 40 тысяч рублей (560 евро). Осмотр врача и обход медсестры оплачивается отдельно. Известно, что актрису перевели в обычную палату. По мнению медиков, у знаменитости еще есть шансы на некоторое время вернуться к полноценной жизни.

Ранее СМИ сообщали об особенностях этой больницы. Плюсы в том, что все службы в ней работают круглосуточно, а пациентов принимают в любом состоянии. Помощь в клинике качественная, лечат по европейским и американским методикам, делают все виды операций на головном мозге для онкологических больных.

Напомним, до этого Анастасия проходила лечение в одной из немецких клиник, где ей провели трепанацию черепа с целью определить природу опухоли. Также звезда «Моей прекрасной няни» наблюдалась в Польше.