Пт, 20.09.2019
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Потап показал совместное фото с подросшим сыном

Потап и Настя Каменских.

ФОТО: Shemetov Maxim/ITAR-TASS

Популярный исполнитель Потап обнародовал новое фото, где он запечатлен со своим 11-летним сыном Андреем. Снимок появился на странице Потапа в Instagram, сообщает Mignews.com.ua.

На фото Андрей счастливо улыбается на камеру, а Потап в желтом свитшоте спрятался за спиной сына так, что видно лишь глаза.

Потап отметил страницу сына в социальной сети и добавил на английском языке короткое love.

Настя Каменских оставила для Потапа и Андрея смайлы в виде солнца.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, после опубликованного фото сына на певца Потапа обрушилась волна негодования со стороны подписчиков, поскольку поклонникам не понравился внешний вид 10-летнего Андрея, а именно — надпись на черном свитшоте: «В смысле нет винишка?».

Фотографию Потапа с сыном можно увидеть ЗДЕСЬ!

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