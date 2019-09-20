Потап показал совместное фото с подросшим сыном

На фото Андрей счастливо улыбается на камеру, а Потап в желтом свитшоте спрятался за спиной сына так, что видно лишь глаза.

Потап отметил страницу сына в социальной сети и добавил на английском языке короткое love.

Настя Каменских оставила для Потапа и Андрея смайлы в виде солнца.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, после опубликованного фото сына на певца Потапа обрушилась волна негодования со стороны подписчиков, поскольку поклонникам не понравился внешний вид 10-летнего Андрея, а именно — надпись на черном свитшоте: «В смысле нет винишка?».