Астролог Василиса Володина назвала четыре знака Зодиака, которым нужно «готовиться к неизбежному»

По словам астролога Василисы Володиной, наступивший сентябрь принесет кардинальные перемены для представителей четырех знаков Зодиака, причем она подчеркивает, что изменения в жизни будут глобальными и позитивными.
Сентябрь принесет Тельцам период искренних чувств. В вашу жизнь придет совсем другое представление о мире, благодаря чему у вас в буквальном смысле «вырастут крылья» за спиной. День ото дня вы будете наслаждаться жизнью, а все сложности получат неожиданные и простые разрешения.
Львам астролог рекомендует поумерить свою агрессию и горделивость. Это будет сильно мешать вам наладить жизнь и выстроить хорошие отношения с окружающими. Как только вы придете в гармонию между собой и миром, все вдруг волшебным образом поменяется в лучшую сторону.
Все изменится в жизни Весов. После упорной работы вы наконец-то сможете получить плоды своих трудов. Это время будет незабываемым, и все затраченные ранее усилия будут вознаграждены.
Для Стрельцов приходит время окончаний испытаний. Трудные ситуации останутся позади, и вторая половина осени станет для вас особенно счастливой. Однако представителям этого знака рекомендуется перестать надеяться только на себя: позовите на помощь близких людей и друзей.