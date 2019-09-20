Астролог Василиса Володина назвала четыре знака Зодиака, которым нужно «готовиться к неизбежному»

Сентябрь принесет Тельцам период искренних чувств. В вашу жизнь придет совсем другое представление о мире, благодаря чему у вас в буквальном смысле «вырастут крылья» за спиной. День ото дня вы будете наслаждаться жизнью, а все сложности получат неожиданные и простые разрешения.

Львам астролог рекомендует поумерить свою агрессию и горделивость. Это будет сильно мешать вам наладить жизнь и выстроить хорошие отношения с окружающими. Как только вы придете в гармонию между собой и миром, все вдруг волшебным образом поменяется в лучшую сторону.

Все изменится в жизни Весов. После упорной работы вы наконец-то сможете получить плоды своих трудов. Это время будет незабываемым, и все затраченные ранее усилия будут вознаграждены.