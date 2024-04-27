ФОТО И ВИДЕО «Мне нравится делать что-то красивое!» Александр Ивашкевич в свой день рождения украсил стены родного театра

В свой 64-й день рождения Александр Ивашкевич в Каминном зале Русского театра торжественно открыл выставку своих фоторабот «Силуэт в будуаре». Символично, что сделал это фотохудожник в свой праздник, изысканно и творчески разделив его с друзьями и поклонниками.

«Эта выставка для меня настоящий подарок, - признается артист. - Мне нравится отдавать, мне нравится что-то делать красивое. Я когда был совсем маленький, уже любил создавать красоту - деревья красить, столбики закапывать. Мне нравилось, что когда я прохожу мимо них на следующий день, вижу такую красоту, и сделал ее я сам!»