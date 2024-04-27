В субботу, 27 апреля, свой день рождения отмечает ведущий актер Русского театра Эстонии, фотохудожник Александр Ивашкевич. Артист признается, что еще больше, чем получать подарки, он любит подарки дарить. Поэтому и в свой праздник он приготовил сюрприз для поклонников и зрителей родного театра.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Мне нравится делать что-то красивое!» Александр Ивашкевич в свой день рождения украсил стены родного театра
В свой 64-й день рождения Александр Ивашкевич в Каминном зале Русского театра торжественно открыл выставку своих фоторабот «Силуэт в будуаре». Символично, что сделал это фотохудожник в свой праздник, изысканно и творчески разделив его с друзьями и поклонниками.