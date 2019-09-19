Заворотнюк перевели из реанимации в палату

Борющуюся с глиобластомой Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. Появившиеся сообщения об улучшениях могут оказаться правдой: как стало известно, врачам удалось стабилизировать состояние актрисы, что позволило немного снизить градус напряжения. Сейчас Заворотнюк выведена из медикаментозной комы и переведена в палату терапевтического отделения.

Telegram-канал Mash отмечает, что рядом с артисткой по-прежнему дежурят родные. По неподтвержденной пока информации, как только появились новости о стабилизации состояния, близкие Анастасии привезли ей необходимые документы. Сейчас семья ждет одобрения врача, чтобы дать актрисе изучить бумаги. Медики, тем временем, продолжают наблюдать за состоянием пациентки и оказывают ей необходимую помощь.