Как избежать осенней депрессии: советы для знаков Зодиака

Осенняя депрессия может застать врасплох, лишить сил и радости. Астрологи рекомендуют всем знакам Зодиака ознакомиться с советами, благодаря которым можно убрать любые препятствия на пути к благополучию и избежать осенней хандры.

Овен

Жизнерадостные и активные Овны редко хандрят, потому что им попросту не хватает времени на праздное времяпровождение. Все, что требуется им для поддержания позитивного настроя — продолжать запланированные дела и наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях. Погулять в парке, полюбоваться на яркую природу, поваляться в куче листьев и даже сходить в поход — все это поможет Овнам подпитывать свои силы и не поддаваться депрессии.

Телец

Тельцам эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют осенью наслаждаться переменами, но не теми, что случаются в жизни просто так, а лично организованными. Можно сорваться в путешествие, пусть и недолгое, изменить имидж, а также приобрести несколько уютных и ярких теплых осенних вещей. Также Тельцам справиться с тоской по уходящему лету поможет арт-терапия. Благодаря такому занятию будет проще восстановить силы и разбудить дремлющие до поры способности.

Близнецы

Близнецам астрологи рекомендуют заняться восстановлением внутренней гармонии и наведением порядка в мыслях. Справиться с осенней хандрой им поможет стремление к переменам в лучшую сторону и борьба с личными недостатками. Представители этого созвездия тяжело переносят одиночество, поэтому им стоит почаще отправляться на прогулки с друзьями, чтобы зарядиться бодростью и восполнить нехватку общения.

Рак

Ракам перехитрить осеннюю депрессию поможет занятость. Составление планов займет мысли и не даст грусти завладеть сознанием. Планы могут касаться не только работы и личной жизни, но и обустройства дома. Просмотр работ дизайнеров и походы по магазинам будут прекрасным отвлекающим маневром, во время которого Раки смогут найти оптимальный вариант дизайна жилья и воплотить его в жизнь уже этой осенью.

Лев

Львам спасаться от грусти не имеет смысла, ведь представители этого созвездия попросту не станут отвлекаться на такие мелочи. Их миссия — поддерживать тех, кто как раз-таки попал в плен хандры, уныния и сплина. За душевными беседами, работой и развлечениями время пролетит незаметно, и уже пора будет наряжать елку к новогодним праздникам.

Дева

Девам отвлечься от грусти поможет активная работа. Астрологи рекомендуют им вспомнить о грандиозных планах и целях, которые еще не достигнуты. Кропотливая работа займет свободное время, не оставив депрессии ни одного шанса. Девам, которые не успели съездить в отпуск летом, можно махнуть рукой на работу и отправиться в теплые страны или на горнолыжный курорт, чтобы провести время с пользой и вернуться заряженными бодростью и позитивом.

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