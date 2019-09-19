Как избежать осенней депрессии: советы для знаков Зодиака

Периодически каждый человек страдает от хандры, а осенью ее власть особенно сильна. Избавиться от грустных мыслей и найти силы для активной жизни помогут советы астрологов.
Осенняя депрессия может застать врасплох, лишить сил и радости. Астрологи рекомендуют всем знакам Зодиака ознакомиться с советами, благодаря которым можно убрать любые препятствия на пути к благополучию и избежать осенней хандры.
Овен
Жизнерадостные и активные Овны редко хандрят, потому что им попросту не хватает времени на праздное времяпровождение. Все, что требуется им для поддержания позитивного настроя — продолжать запланированные дела и наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях. Погулять в парке, полюбоваться на яркую природу, поваляться в куче листьев и даже сходить в поход — все это поможет Овнам подпитывать свои силы и не поддаваться депрессии.
Телец
Тельцам эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют осенью наслаждаться переменами, но не теми, что случаются в жизни просто так, а лично организованными. Можно сорваться в путешествие, пусть и недолгое, изменить имидж, а также приобрести несколько уютных и ярких теплых осенних вещей. Также Тельцам справиться с тоской по уходящему лету поможет арт-терапия. Благодаря такому занятию будет проще восстановить силы и разбудить дремлющие до поры способности.
Близнецам астрологи рекомендуют заняться восстановлением внутренней гармонии и наведением порядка в мыслях. Справиться с осенней хандрой им поможет стремление к переменам в лучшую сторону и борьба с личными недостатками. Представители этого созвездия тяжело переносят одиночество, поэтому им стоит почаще отправляться на прогулки с друзьями, чтобы зарядиться бодростью и восполнить нехватку общения.
Рак
Ракам перехитрить осеннюю депрессию поможет занятость. Составление планов займет мысли и не даст грусти завладеть сознанием. Планы могут касаться не только работы и личной жизни, но и обустройства дома. Просмотр работ дизайнеров и походы по магазинам будут прекрасным отвлекающим маневром, во время которого Раки смогут найти оптимальный вариант дизайна жилья и воплотить его в жизнь уже этой осенью.
Лев
Львам спасаться от грусти не имеет смысла, ведь представители этого созвездия попросту не станут отвлекаться на такие мелочи. Их миссия — поддерживать тех, кто как раз-таки попал в плен хандры, уныния и сплина. За душевными беседами, работой и развлечениями время пролетит незаметно, и уже пора будет наряжать елку к новогодним праздникам.
Девам отвлечься от грусти поможет активная работа. Астрологи рекомендуют им вспомнить о грандиозных планах и целях, которые еще не достигнуты. Кропотливая работа займет свободное время, не оставив депрессии ни одного шанса. Девам, которые не успели съездить в отпуск летом, можно махнуть рукой на работу и отправиться в теплые страны или на горнолыжный курорт, чтобы провести время с пользой и вернуться заряженными бодростью и позитивом.
Весы
Весам осень вряд ли принесет отрицательные эмоции. Представители этого созвездия привыкли находить гармонию во всем и радоваться даже мелочам. Весы смогут сделать великолепные фотографии в хорошую погоду, а дождливым вечером посвятить время любимой книге и фильму, чтение и просмотр которых откладывались на неопределенное время.
Скорпион
Начало осени — прекрасное время для отпуска. Скорпионам астрологи рекомендуют отправиться на отдых, чтобы насладиться бархатным сезоном на отдаленных морских курортах. Тем, кто не может устроить себе длительный перерыв, стоит обратить внимание на домашние хлопоты, направить энергию на ремонт или перестановку. Создание уюта в собственном доме будет прекрасной профилактикой уныния.
Стрелец
Стрельцам пойдет на пользу небольшой период, посвященный светлой грусти. Развеяться после этого помогут встречи с верными друзьями, которые точно знают способ развеселить представителей этого созвездия. Осенью Стрельцы смогут насладиться романтикой, устраивая свидания на природе и любуясь падающими звездами со своей второй половинкой.
Козерог
Водолеям избежать осеннего сплина поможет подготовка к разным событиям. День рождения друга или родственника, продумывание новогоднего образа, поиск новых идей и их воплощение в жизнь — все это принесет позитивные эмоции. Новые идеи не должны оставаться нереализованными, ведь осень — это пора творческих успехов, и Водолеи смогут преуспеть и избежать дурного настроения.
Рыбы
Чувствительным Рыбам нелегко осенью, ведь грустные мысли так и лезут в голову, мешая сосредоточиться на работе и позитиве. Рыб, по мнению астрологов, спасет полное погружение в новый проект. Необязательно это новое дело на работе: Рыбы могут найти увлекательное хобби, заняться спортом, преобразить свою внешность. Все это поможет справиться с дурным настроением даже в самый пасмурный и холодный осенний вечер.