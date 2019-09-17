Вт, 17.09.2019
120 килограммов продуктов понадобилось для ужина, который приготовил Александр Гнутов для друзей в Таллинне: смотрите, кто все это съел! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Пей и мойся: три способа избежать простуды с началом холодов

Пей и мойся: три способа избежать простуды с началом холодов

Чай с лимоном

ФОТО: Alla Rudenko / PantherMedia / Alla Rudenko

Пока осень еще радует нас теплыми деньками, но не за горами время, когда погода надолго изменится: начнутся дожди и жесткие холода, пишет Mport. Как в такой период избежать простуды и укрепить иммунитет?

1. Много пить

Пей на здоровье! Речь в данном случае идет не об алкоголе, а о любой жидкости — чае, бульоне, морсах и пр. — главное, чтобы жидкость была теплой. Обильное питье помогает предотвратить заболевание, а в случае его возникновения — быстро излечиться.

2. Гигиена и чистота

Чистота — залог здоровья. Как ни банально звучит, но именно чистота рук предотвращает 80% инфекционных заболеваний. Руки следует мыть как можно чаще, и уделять внимание чистоте рабочего места — особенно клавиатуры компьютера и мобильного телефона, на которых может скапливаться микроорганизмов даже больше, чем в общественных туалетах. Очистку стоит проводить, распыляя на поверхность антисептик и потом протирая ее салфеткой.

3. Ноги

Не забывай о ногах. Не стой подолгу неподвижно, не позволяй ногам замерзать — ухудшение циркуляции крови способствует развитию заболевания. Обувь должна быть достаточно просторной, теплой, идеальный каблук — не выше 1,5 см. Очень полезен и массаж ног — вместо него можно также просто покатать ступнями деревянный валик по полу.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ