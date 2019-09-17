Пей и мойся: три способа избежать простуды с началом холодов

1. Много пить

Пей на здоровье! Речь в данном случае идет не об алкоголе, а о любой жидкости — чае, бульоне, морсах и пр. — главное, чтобы жидкость была теплой. Обильное питье помогает предотвратить заболевание, а в случае его возникновения — быстро излечиться.

2. Гигиена и чистота

Чистота — залог здоровья. Как ни банально звучит, но именно чистота рук предотвращает 80% инфекционных заболеваний. Руки следует мыть как можно чаще, и уделять внимание чистоте рабочего места — особенно клавиатуры компьютера и мобильного телефона, на которых может скапливаться микроорганизмов даже больше, чем в общественных туалетах. Очистку стоит проводить, распыляя на поверхность антисептик и потом протирая ее салфеткой.

3. Ноги