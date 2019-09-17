Пей и мойся: три способа избежать простуды с началом холодов

Пока осень еще радует нас теплыми деньками, но не за горами время, когда погода надолго изменится: начнутся дожди и жесткие холода, пишет Mport. Как в такой период избежать простуды и укрепить иммунитет?
1. Много пить
Пей на здоровье! Речь в данном случае идет не об алкоголе, а о любой жидкости — чае, бульоне, морсах и пр. — главное, чтобы жидкость была теплой. Обильное питье помогает предотвратить заболевание, а в случае его возникновения — быстро излечиться.
2. Гигиена и чистота
Чистота — залог здоровья. Как ни банально звучит, но именно чистота рук предотвращает 80% инфекционных заболеваний. Руки следует мыть как можно чаще, и уделять внимание чистоте рабочего места — особенно клавиатуры компьютера и мобильного телефона, на которых может скапливаться микроорганизмов даже больше, чем в общественных туалетах. Очистку стоит проводить, распыляя на поверхность антисептик и потом протирая ее салфеткой.
3. Ноги
Не забывай о ногах. Не стой подолгу неподвижно, не позволяй ногам замерзать — ухудшение циркуляции крови способствует развитию заболевания. Обувь должна быть достаточно просторной, теплой, идеальный каблук — не выше 1,5 см. Очень полезен и массаж ног — вместо него можно также просто покатать ступнями деревянный валик по полу.