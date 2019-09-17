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Фотоконкурс на Limon.ee: пришли нам фотографию грибов и выиграй великолепные призы

Грибы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Эльмо Рийг/Sakala

Портал Limon.ee вместе с рестораном Kitchen Rõõm, RMK и эстонским музеем природы объявляет грибной фотоконкурс, в котором могут участвовать все читатели портала, кто уже успел в этом году сфотографировать свои грибные находки и готов поделиться с нами своей фотографией. 

Главный приз конкурса за 1 место - обед или ужин в ресторане Kitchen Rõõm для двоих, в который входит вкуснейшая паста с говядиной и боровиками, а также литр домашнего фруктового лимонада. Кроме того, победитель конкурса получит сюрприз - набор для грибника от RMK

Призы за второе и третье места: сюрприз от RMK - набор для грибника (2 место), а за третье место семейные билеты на Выставку грибов в эстонский музей природы

Простые условия участия в конкурсе:

  • Пришлите ваше фото грибов на адрес: info@limon.ee;
  • В теме письма укажите слово ГРИБЫ; 
  • В тексте письма укажите ваше имя и номер телефона. 
  • Не забудьте приложить фото к письму!
  • Снимки принимаем до 11:00 пятницы, 20 сентября. 

Внимание! Отправляя свою фотографию на конкурс, вы даете разрешение на ее публикацию на нашем портале и участие в народном голосовании. 

С 20 по 22 сентября на Limon.ee в этой же новости пройдет народное голосование. 3 снимка, набравших больше всего голосов, пройдут в финал, и уже из них редакция выберет лучшее фото, а также второе и третье место. 

Победителя объявим 23 сентября! Поздравляем и желаем удачи в игре! И ждем фото ваших грибных находок. 

ВНИМАНИЕ! Редакция Limon.ee вправе вносить изменения в условия конкурса. 

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