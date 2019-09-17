Фотоконкурс на Limon.ee: пришли нам фотографию грибов и выиграй великолепные призы

Главный приз конкурса за 1 место - обед или ужин в ресторане Kitchen Rõõm для двоих, в который входит вкуснейшая паста с говядиной и боровиками, а также литр домашнего фруктового лимонада. Кроме того, победитель конкурса получит сюрприз - набор для грибника от RMK.

Призы за второе и третье места: сюрприз от RMK - набор для грибника (2 место), а за третье место семейные билеты на Выставку грибов в эстонский музей природы.

Простые условия участия в конкурсе:

Пришлите ваше фото грибов на адрес: info@limon.ee;

В теме письма укажите слово ГРИБЫ;

В тексте письма укажите ваше имя и номер телефона.

Не забудьте приложить фото к письму!

Снимки принимаем до 11:00 пятницы, 20 сентября.

Внимание! Отправляя свою фотографию на конкурс, вы даете разрешение на ее публикацию на нашем портале и участие в народном голосовании.

С 20 по 22 сентября на Limon.ee в этой же новости пройдет народное голосование. 3 снимка, набравших больше всего голосов, пройдут в финал, и уже из них редакция выберет лучшее фото, а также второе и третье место.

Победителя объявим 23 сентября! Поздравляем и желаем удачи в игре! И ждем фото ваших грибных находок.