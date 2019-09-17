Фотоконкурс на Limon.ee: пришли нам фотографию грибов и выиграй великолепные призы

Портал Limon.ee вместе с рестораном Kitchen Rõõm, RMK и эстонским музеем природы объявляет грибной фотоконкурс, в котором могут участвовать все читатели портала, кто уже успел в этом году сфотографировать свои грибные находки и готов поделиться с нами своей фотографией.
Главный приз конкурса за 1 место - обед или ужин в ресторане Kitchen Rõõm для двоих, в который входит вкуснейшая паста с говядиной и боровиками, а также литр домашнего фруктового лимонада. Кроме того, победитель конкурса получит сюрприз - набор для грибника от RMK.
Призы за второе и третье места: сюрприз от RMK - набор для грибника (2 место), а за третье место семейные билеты на Выставку грибов в эстонский музей природы.
Простые условия участия в конкурсе:
- Пришлите ваше фото грибов на адрес: info@limon.ee;
- В теме письма укажите слово ГРИБЫ;
- В тексте письма укажите ваше имя и номер телефона.
- Не забудьте приложить фото к письму!
- Снимки принимаем до 11:00 пятницы, 20 сентября.
Внимание! Отправляя свою фотографию на конкурс, вы даете разрешение на ее публикацию на нашем портале и участие в народном голосовании.
С 20 по 22 сентября на Limon.ee в этой же новости пройдет народное голосование. 3 снимка, набравших больше всего голосов, пройдут в финал, и уже из них редакция выберет лучшее фото, а также второе и третье место.
Победителя объявим 23 сентября! Поздравляем и желаем удачи в игре! И ждем фото ваших грибных находок.
ВНИМАНИЕ! Редакция Limon.ee вправе вносить изменения в условия конкурса.