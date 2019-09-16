«Многое надо успеть»: Басков выложил в Сеть «пророческое» видео с Заворотнюк

«Нашел это видео с прекрасной и жизнерадостной Заворотнюк». - написал он, признавшись, что ему тяжело принять новость о тяжелом состоянии своей коллеги. Он отметил, что понимает переживания родных актрисы, так как недавно сам пережил личную трагедию - смерть своего отца.