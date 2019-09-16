Пн, 16.09.2019
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  • «Многое надо успеть»: Басков выложил в Сеть «пророческое» видео с Заворотнюк

«Многое надо успеть»: Басков выложил в Сеть «пророческое» видео с Заворотнюк

Николай Басков и Анастасия Заворотнюк

ФОТО: скриншот видео

Известный российский певец Николай Басков разместил в своем Instagram видео, снятое несколько лет назад во время съемок, предположительно, новогоднего шоу для одного из российских федеральных каналов.

В кадре Анастасия Заворотнюк исполняет песню дуэтом с Басковым.

«Нашел это видео с прекрасной и жизнерадостной Заворотнюк». - написал он, признавшись, что ему тяжело принять новость о тяжелом состоянии своей коллеги. Он отметил, что понимает переживания родных актрисы, так как недавно сам пережил личную трагедию - смерть своего отца.

В постановке певец приглашает Заворотнюк на свидание, но та отказывается, произнося слова: «Много мне надо успеть, времени у меня нет вообще».

Многие пользователи посчитали произнесенную артисткой фразу пророческой.

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