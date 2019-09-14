Сб, 14.09.2019
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Нейрохирург оценил вероятность выздоровления Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк с мужем

ФОТО: Evgenya Novozhenina / Sputnik

По словам эксперта, если диагноз злокачественная опухоль головного мозга актрисы верен, то необходимы лучевая хирургия и химиотерапия.

Онкологическое заболевание головного мозга, сопровождающееся отёком, говорит о том, что у человека уже третья или четвертая стадия болезни. Об этом в интервью "Вечерней Москве" рассказал нейрохирург Александр Тушев, оценив шансы популярной актрисы Анастасии Заворотнюк на выздоровление, у которой ранее, по сообщениям СМИ, было диагностировано именно это заболевание.

Есть разные степени злокачественности опухоли головного мозга. Но если она сопровождается отёком, то это означает, что у человека уже третья или четвёртая стадия. Прогнозы неутешительные, и только лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь человека. Вылечить же полностью опухоль нельзя. Средняя выживаемость пациентов с четвёртой стадией — от восьми месяцев до года,

— заявил Тушев.

Как подчеркнул специалист, в сложившейся ситуации без оперативного вмешательства врачей состояние больного гарантированно будет ухудшаться — новообразование будет продолжать рост, вызывая смещение некоторых структур головного мозга и отёк органа.

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