Нейрохирург оценил вероятность выздоровления Анастасии Заворотнюк

По словам эксперта, если диагноз злокачественная опухоль головного мозга актрисы верен, то необходимы лучевая хирургия и химиотерапия.
Онкологическое заболевание головного мозга, сопровождающееся отёком, говорит о том, что у человека уже третья или четвертая стадия болезни. Об этом в интервью "Вечерней Москве" рассказал нейрохирург Александр Тушев, оценив шансы популярной актрисы Анастасии Заворотнюк на выздоровление, у которой ранее, по сообщениям СМИ, было диагностировано именно это заболевание.
Есть разные степени злокачественности опухоли головного мозга. Но если она сопровождается отёком, то это означает, что у человека уже третья или четвёртая стадия. Прогнозы неутешительные, и только лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь человека. Вылечить же полностью опухоль нельзя. Средняя выживаемость пациентов с четвёртой стадией — от восьми месяцев до года,
— заявил Тушев.
Как подчеркнул специалист, в сложившейся ситуации без оперативного вмешательства врачей состояние больного гарантированно будет ухудшаться — новообразование будет продолжать рост, вызывая смещение некоторых структур головного мозга и отёк органа.