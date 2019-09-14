Нейрохирург оценил вероятность выздоровления Анастасии Заворотнюк

Есть разные степени злокачественности опухоли головного мозга. Но если она сопровождается отёком, то это означает, что у человека уже третья или четвёртая стадия. Прогнозы неутешительные, и только лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь человека. Вылечить же полностью опухоль нельзя. Средняя выживаемость пациентов с четвёртой стадией — от восьми месяцев до года,