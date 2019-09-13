Самые несовместимые в отношениях знаки Зодиака

Случается так, что вы и прикладываете все усилия, и «химия» присутствует, но попытки построить отношения не приносят особых успехов. Возможно, это происходит из-за несовместимости ваших знаков Зодиака?
Это не значит, что вы вовсе останетесь ни с чем, но вам, скорее всего, придется пойти на большее количество компромиссов, чем если бы объектом вашей любви был представитель «правильного знака», пишет Клубер.
Итак, вот какие комбинации знаков в отношениях изначально являются провальными:
Овен несовместим с Близнецами, Рыбами и Девой
Овны всегда открыты для новых романтических союзов и впечатлений. Из-за своего пылкого темперамента они зачастую вступают в отношения, поддаваясь сиюминутному влечению.
Овна очень нравятся люди, всем своим поведением демонстрирующие уверенность.
Труднее всего им даются отношения с Рыбами, которые для них слишком сентиментальны, с Близнецами, потому что их союз перерастает в перманентную ссору, и слишком сложными для них Девами.
Телец несовместим с Овном, Стрельцом и Близнецами
Представителями этого знака управляет Венера, что делает их прекрасными потенциальными партнерами для отношений. Но действительно таковыми они могут стать лишь с правильными партнерами.
Они не любят сплетников и тех, кто постоянно вмешивается в чужую жизнь.
Хуже всего в романтическом плане они сочетаются со Стрельцами, которые ведут себя, по мнению Тельцов, слишком свободно и независимо. Еще один неудачный выбор – Близнецы, которые слишком беспокойны, и Овны, с которыми подопечные Венеры будут постоянно «на рогах».
Близнецы несовместимы с Тельцом, Раками и Рыбами
Близнецы романтичны, но одновременно с этим они легко расстаются со своими партнерами, если начинают разочаровываться. Они стараются избегать людей, с которыми не находят общих тем для разговоров, людей предсказуемых и скучных.
Самые худшие отношения у Близнецов складываются с Тельцами, от которых они не получают достаточной им поддержки. Не лучшими будут отношения с Раками, которых они считают слишком стабильными и предсказуемыми, и с Рыбами, которые буквально душат их своей эмоциональностью.
Рак несовместим с Овном, Близнецами и Стрельцом
Для представителей этого знака любовь – это самое волшебное удовольствие в жизни, поэтому они ищут такого человека, который будет действительно выкладываться в отношениях.
Они не терпят эгоистичных партнеров, не проявляющих достаточного уважения или интереса к своим вторым половинкам.
Раки несовместимы со Стрельцами, так как их отношения наполнены раздорами, неуверенностью и ревностью. Неустойчивые союзы у Раков с Близнецами. Также редко складываются отношения с Овнами, которые слишком ориентированы на себя и собственный успех.
Лев несовместим с Близнецами, Козерогом и Рыбами
Львы не любят людей, которые постоянно нервничают и тем самым распространяют вокруг негатив, а также людей, склонных к манипуляциям.
Хуже всего у Льва выстраиваются отношения с Близнецами, которые чрезмерно погружены в себя, с Рыбами, которых они постоянно ненамеренно обижают. Неудачной парой станет и Козерог, который возьмет на себя доминирующую роль в отношениях, чего Лев принять не сможет.
Девы несовместимы с Овном, Весами и Водолеем
Девы хорошо усваивают уроки любви еще в юном возрасте, что позволяет им без труда находиться в центре внимания. Однако они испытывают трудности с выбором человека для длительных отношений.
Они не любят умников, пассивных людей и тех, кто не в состоянии позаботиться о себе.
Самое неудачное сочетание – с Овном, который в отношениях с ними ведет себя слишком властно, а также с Весами, которые оказываются не в состоянии адекватно реагировать на критику Девы. Кроме того, сложным для Девы будет союз с Водолеем, так как в их отношениях будут постоянные трения.
Весы несовместимы с Девой, Скорпионом и Раком
Отношения для Весов становятся чем-то вроде крепкого тыла, который их укрывает от жизненных невзгод. Безответная любовь или тяжелые отношения заставляют их сильно страдать. Они не терпят лжецов и в целом людей, которым сложно доверять.
Весы несовместимы с Девами, которые слишком сложны для них, а также со Скорпионами из-за их излишне пессимистичной натуры. Также Весы сложно ладят с Раками, которые обладают слишком традиционными для них убеждениями.
Скорпион несовместим с Овном, Стрельцом и Близнецами
Представители этого знака живут жизнью, полной страстей – в том числе, и на любовном фронте. Они, как правило, вступают в те отношения, которые делают их лучше, а жизнь – гармоничнее. Они не любят агрессивных людей, любящих выделяться.
Одним из самых неудачных для Скорпиона является союз с Овном, с которым их объединяет схожий темперамент, приводящий к постоянным конфликтам. Не лучше обстоит дело и с Близнецами, которые своим поведением провоцируют приступы ревности Скорпиона, а также со Стрельцом, рядом с которым не чувствуют себя в безопасности.
Стрелец несовместим с Тельцом, Раком и Девой
Стрельцы руководствуются принципом «все или ничего» даже на любовном фронте, и они вовсе не чувствуют себя растерянными в неопределенных отношениях. Скорее, наоборот, получают от них удовольствие.
Они не любят людей, склонных к меланхолии, тех, кто не знает, что делать с собственной жизнью.
Стрельцы несовместимы с Тельцами из-за собственнической натуры последних, а также с Раками, которым не хватает в отношениях спонтанности. Союз с Девой обычно также не приводит ни к чему хорошему, так как она постоянно критикует Стрельца, подталкивая его к переменам.
Козерог несовместим с Овном, Близнецами и Стрельцом
Козероги всем своим поведением демонстрируют, что отношения для них не имеют особого значения, но это лишь защита от разочарований. На свиданиях они ведут себя как шпионы и избегают людей, не способных контролировать себя.
Союз с Овном не принесет счастья, так как Козерог считает его слишком нетерпеливыми и наивными. Из отношений Козерога с Близнецами также не выйдет ничего хорошего, потому что представители этих двух знаков обладают разными жизненными идеалами. Ничуть не лучше отношения со Стрельцом, который Козерогу кажется полной противоположностью.
Водолей несовместим с Тельцом, Раком и Девой
Водолеи готовы любить, но в отношениях им важно не потерять свободу и возможность выбора. Они не любят людей без морали и предсказуемых личностей.
Для Водолея неудачной является любовная комбинация с Тельцом, так как он неспособен на ту стабильность, к которой стремятся подопечные Венеры. Не поладят они и с Раком, с которым им будет скучно, и с Девой, которая будет настаивать на наведении порядка в их жизни.
Рыбы несовместимы со Скорпионом, Львом и Близнецами
Рыбы ищут идеального партнера, с которым смогут построить союз мечты. Они избегают людей, которые действуют иррационально и необъяснимо, а также поверхностно смотрят на жизнь.
Для Рыб худшее любовное сочетание – это союз со Скорпионами, которые кажутся им слишком агрессивными и бестактными, а также с Близнецами, потому что им не хватает понимания окружающих. Кроме того, они не поладят со Львами, склонными манипулировать Рыбами.