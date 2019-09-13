Самые несовместимые в отношениях знаки Зодиака

Девы несовместимы с Овном, Весами и Водолеем

Девы хорошо усваивают уроки любви еще в юном возрасте, что позволяет им без труда находиться в центре внимания. Однако они испытывают трудности с выбором человека для длительных отношений.

Они не любят умников, пассивных людей и тех, кто не в состоянии позаботиться о себе.

Самое неудачное сочетание – с Овном, который в отношениях с ними ведет себя слишком властно, а также с Весами, которые оказываются не в состоянии адекватно реагировать на критику Девы. Кроме того, сложным для Девы будет союз с Водолеем, так как в их отношениях будут постоянные трения.

Весы несовместимы с Девой, Скорпионом и Раком

Отношения для Весов становятся чем-то вроде крепкого тыла, который их укрывает от жизненных невзгод. Безответная любовь или тяжелые отношения заставляют их сильно страдать. Они не терпят лжецов и в целом людей, которым сложно доверять.

Весы несовместимы с Девами, которые слишком сложны для них, а также со Скорпионами из-за их излишне пессимистичной натуры. Также Весы сложно ладят с Раками, которые обладают слишком традиционными для них убеждениями.

Скорпион несовместим с Овном, Стрельцом и Близнецами

Представители этого знака живут жизнью, полной страстей – в том числе, и на любовном фронте. Они, как правило, вступают в те отношения, которые делают их лучше, а жизнь – гармоничнее. Они не любят агрессивных людей, любящих выделяться.

Одним из самых неудачных для Скорпиона является союз с Овном, с которым их объединяет схожий темперамент, приводящий к постоянным конфликтам. Не лучше обстоит дело и с Близнецами, которые своим поведением провоцируют приступы ревности Скорпиона, а также со Стрельцом, рядом с которым не чувствуют себя в безопасности.

Стрелец несовместим с Тельцом, Раком и Девой

Стрельцы руководствуются принципом «все или ничего» даже на любовном фронте, и они вовсе не чувствуют себя растерянными в неопределенных отношениях. Скорее, наоборот, получают от них удовольствие.

Они не любят людей, склонных к меланхолии, тех, кто не знает, что делать с собственной жизнью.

Стрельцы несовместимы с Тельцами из-за собственнической натуры последних, а также с Раками, которым не хватает в отношениях спонтанности. Союз с Девой обычно также не приводит ни к чему хорошему, так как она постоянно критикует Стрельца, подталкивая его к переменам.

Козерог несовместим с Овном, Близнецами и Стрельцом

Козероги всем своим поведением демонстрируют, что отношения для них не имеют особого значения, но это лишь защита от разочарований. На свиданиях они ведут себя как шпионы и избегают людей, не способных контролировать себя.

Союз с Овном не принесет счастья, так как Козерог считает его слишком нетерпеливыми и наивными. Из отношений Козерога с Близнецами также не выйдет ничего хорошего, потому что представители этих двух знаков обладают разными жизненными идеалами. Ничуть не лучше отношения со Стрельцом, который Козерогу кажется полной противоположностью.

Водолей несовместим с Тельцом, Раком и Девой

Водолеи готовы любить, но в отношениях им важно не потерять свободу и возможность выбора. Они не любят людей без морали и предсказуемых личностей.

Для Водолея неудачной является любовная комбинация с Тельцом, так как он неспособен на ту стабильность, к которой стремятся подопечные Венеры. Не поладят они и с Раком, с которым им будет скучно, и с Девой, которая будет настаивать на наведении порядка в их жизни.

Рыбы несовместимы со Скорпионом, Львом и Близнецами

Рыбы ищут идеального партнера, с которым смогут построить союз мечты. Они избегают людей, которые действуют иррационально и необъяснимо, а также поверхностно смотрят на жизнь.