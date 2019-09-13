Пт, 13.09.2019
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Самые несовместимые в отношениях знаки Зодиака

Любовь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Antonio Guillen Fernández / PantherMedia / Antonio Guillen Fernández

Случается так, что вы и прикладываете все усилия, и «химия» присутствует, но попытки построить отношения не приносят особых успехов. Возможно, это происходит из-за несовместимости ваших знаков Зодиака?

Это не значит, что вы вовсе останетесь ни с чем, но вам, скорее всего, придется пойти на большее количество компромиссов, чем если бы объектом вашей любви был представитель «правильного знака», пишет Клубер.

Итак, вот какие комбинации знаков в отношениях изначально являются провальными:

Овен несовместим с Близнецами, Рыбами и Девой

Овны всегда открыты для новых романтических союзов и впечатлений. Из-за своего пылкого темперамента они зачастую вступают в отношения, поддаваясь сиюминутному влечению.

Овна очень нравятся люди, всем своим поведением демонстрирующие уверенность.

Труднее всего им даются отношения с Рыбами, которые для них слишком сентиментальны, с Близнецами, потому что их союз перерастает в перманентную ссору, и слишком сложными для них Девами.

Телец несовместим с Овном, Стрельцом и Близнецами

Представителями этого знака управляет Венера, что делает их прекрасными потенциальными партнерами для отношений. Но действительно таковыми они могут стать лишь с правильными партнерами.

Они не любят сплетников и тех, кто постоянно вмешивается в чужую жизнь.

Хуже всего в романтическом плане они сочетаются со Стрельцами, которые ведут себя, по мнению Тельцов, слишком свободно и независимо. Еще один неудачный выбор – Близнецы, которые слишком беспокойны, и Овны, с которыми подопечные Венеры будут постоянно «на рогах».

Близнецы несовместимы с Тельцом, Раками и Рыбами

Близнецы романтичны, но одновременно с этим они легко расстаются со своими партнерами, если начинают разочаровываться. Они стараются избегать людей, с которыми не находят общих тем для разговоров, людей предсказуемых и скучных.

Самые худшие отношения у Близнецов складываются с Тельцами, от которых они не получают достаточной им поддержки. Не лучшими будут отношения с Раками, которых они считают слишком стабильными и предсказуемыми, и с Рыбами, которые буквально душат их своей эмоциональностью.

Рак несовместим с Овном, Близнецами и Стрельцом

Для представителей этого знака любовь – это самое волшебное удовольствие в жизни, поэтому они ищут такого человека, который будет действительно выкладываться в отношениях.

Они не терпят эгоистичных партнеров, не проявляющих достаточного уважения или интереса к своим вторым половинкам.

Раки несовместимы со Стрельцами, так как их отношения наполнены раздорами, неуверенностью и ревностью. Неустойчивые союзы у Раков с Близнецами. Также редко складываются отношения с Овнами, которые слишком ориентированы на себя и собственный успех.

Лев несовместим с Близнецами, Козерогом и Рыбами

Львы не любят людей, которые постоянно нервничают и тем самым распространяют вокруг негатив, а также людей, склонных к манипуляциям.

Хуже всего у Льва выстраиваются отношения с Близнецами, которые чрезмерно погружены в себя, с Рыбами, которых они постоянно ненамеренно обижают. Неудачной парой станет и Козерог, который возьмет на себя доминирующую роль в отношениях, чего Лев принять не сможет.

Девы несовместимы с Овном, Весами и Водолеем

Девы хорошо усваивают уроки любви еще в юном возрасте, что позволяет им без труда находиться в центре внимания. Однако они испытывают трудности с выбором человека для длительных отношений.

Они не любят умников, пассивных людей и тех, кто не в состоянии позаботиться о себе.

Самое неудачное сочетание – с Овном, который в отношениях с ними ведет себя слишком властно, а также с Весами, которые оказываются не в состоянии адекватно реагировать на критику Девы. Кроме того, сложным для Девы будет союз с Водолеем, так как в их отношениях будут постоянные трения.

Весы несовместимы с Девой, Скорпионом и Раком

Отношения для Весов становятся чем-то вроде крепкого тыла, который их укрывает от жизненных невзгод. Безответная любовь или тяжелые отношения заставляют их сильно страдать. Они не терпят лжецов и в целом людей, которым сложно доверять.

Весы несовместимы с Девами, которые слишком сложны для них, а также со Скорпионами из-за их излишне пессимистичной натуры. Также Весы сложно ладят с Раками, которые обладают слишком традиционными для них убеждениями.

Скорпион несовместим с Овном, Стрельцом и Близнецами

Представители этого знака живут жизнью, полной страстей – в том числе, и на любовном фронте. Они, как правило, вступают в те отношения, которые делают их лучше, а жизнь – гармоничнее. Они не любят агрессивных людей, любящих выделяться.

Одним из самых неудачных для Скорпиона является союз с Овном, с которым их объединяет схожий темперамент, приводящий к постоянным конфликтам. Не лучше обстоит дело и с Близнецами, которые своим поведением провоцируют приступы ревности Скорпиона, а также со Стрельцом, рядом с которым не чувствуют себя в безопасности.

Стрелец несовместим с Тельцом, Раком и Девой

Стрельцы руководствуются принципом «все или ничего» даже на любовном фронте, и они вовсе не чувствуют себя растерянными в неопределенных отношениях. Скорее, наоборот, получают от них удовольствие.

Они не любят людей, склонных к меланхолии, тех, кто не знает, что делать с собственной жизнью.

Стрельцы несовместимы с Тельцами из-за собственнической натуры последних, а также с Раками, которым не хватает в отношениях спонтанности. Союз с Девой обычно также не приводит ни к чему хорошему, так как она постоянно критикует Стрельца, подталкивая его к переменам.

Козерог несовместим с Овном, Близнецами и Стрельцом

Козероги всем своим поведением демонстрируют, что отношения для них не имеют особого значения, но это лишь защита от разочарований. На свиданиях они ведут себя как шпионы и избегают людей, не способных контролировать себя.

Союз с Овном не принесет счастья, так как Козерог считает его слишком нетерпеливыми и наивными. Из отношений Козерога с Близнецами также не выйдет ничего хорошего, потому что представители этих двух знаков обладают разными жизненными идеалами. Ничуть не лучше отношения со Стрельцом, который Козерогу кажется полной противоположностью.

Водолей несовместим с Тельцом, Раком и Девой

Водолеи готовы любить, но в отношениях им важно не потерять свободу и возможность выбора. Они не любят людей без морали и предсказуемых личностей.

Для Водолея неудачной является любовная комбинация с Тельцом, так как он неспособен на ту стабильность, к которой стремятся подопечные Венеры. Не поладят они и с Раком, с которым им будет скучно, и с Девой, которая будет настаивать на наведении порядка в их жизни.

Рыбы несовместимы со Скорпионом, Львом и Близнецами

Рыбы ищут идеального партнера, с которым смогут построить союз мечты. Они избегают людей, которые действуют иррационально и необъяснимо, а также поверхностно смотрят на жизнь.

Для Рыб худшее любовное сочетание – это союз со Скорпионами, которые кажутся им слишком агрессивными и бестактными, а также с Близнецами, потому что им не хватает понимания окружающих. Кроме того, они не поладят со Львами, склонными манипулировать Рыбами.

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