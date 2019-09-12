ТОП-6 знаков Зодиака, которые думают, что мир вращается вокруг них

1. Козерог (22 декабря - 19 января)

Этот знак живет с девизом: «Я имею право, и это все». Козерогам нечего доказывать; они знают, что они идеальны. Они путешествуют по миру, как будто они им владеют, и берут то, что принадлежит им или нет.

Фото иллюстративное. ФОТО: Iryna Hramavataya / PantherMedia / Iryna Hramavataya

Козероги чувствуют, что весь мир создан для их завоевания; что они имеют право захватывать все, что попадается на глаза. Если они попадают во власть, то становятся циничными и беспринципными коррупционерами, или просто гнут свою линию без оглядки на других.

2. Дева (23 августа - 22 сентября)

Этот знак чрезвычайно требователен, и если уж Дева что-то захочет, то добьется своего. Дева - миссионер и бунтарь, и она растопчет вас своим критицизмом и обдаст презрением, если вы выступите против нее. Она продвигает свое мнение, как будто это закон страны.

Фото иллюстративное. ФОТО: Panter Media/Scanpix

3. Лев (23 июля - 22 августа)

Львы ожидают лести, обожания, поклонения от своих друзей и семьи, и они полностью верят, что имеют право на жизнь в богатстве и уважении.

Лев так высоко ценит себя, что автоматически предполагает, что вы в восторге от него, даже если видите в первый раз. Он чувствует себя наделенным правом не менее чем на трон, и они никогда не позволят вам забыть, что вы не больше, чем шут при его королевском дворе.