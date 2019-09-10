Экстрасенсорный дар, которым Вселенная наделила каждый из знаков Зодиака

Всем нам порой кажется, что внутри нас живет некая сверхъестественная сила. Пришла пора узнать, какими способностями Вселенная наделила именно вас, пишет Клубер.
Всем нам порой кажется, что внутри нас живет некая сверхъестественная сила. Например, Овны, известны тем, что всегда находятся в правильном месте и в подходящее время, в то время как, скажем, Весы знают людей лучше, чем те знают сами себя.
Что ж, пришла пора узнать, какой силой Вселенная наделила именно вас.
Овен – выбирает правильное место и подходящее время
Ваши сверхспособности заключаются в умении находить таланты. Так, даже во время бесцельной прогулки вы можете с точностью определить в толпе исполнителя, который сейчас оттачивает навыки перед несколькими друзьями и родственниками, но уже через несколько лет будет зарабатывать миллионы на своих концертах. Вы настоящий магнит для талантов!
Телец – чувствует невидимые границы
Вы умеете избегать ненужного напряжения, никогда не пересекая невидимой черты приемлемого поведения, устанавливаемой каждым человеком.
Телец сразу замечает, когда кто-то пытается прорваться через чужие границы, и он бесстрашен в противостоянии таким контактам, чтобы «чужак» не забрался слишком глубоко.
Близнецы – подбирают правильные слова
Близнецы очень тесно связаны со всеми пятью чувствами. Настолько тесно, что шестое чувство им попросту не нужно. Близнецы всегда подбирают самые правильные слова.
Так, вас наверняка часто спрашивают: «Откуда ты знаешь?». Но у вас нет определенного ответа. Вы просто знаете, что нужно сказать.
Рак – доверяет своему внутреннему голосу
Причина, по которой вы знаете, что должно произойти, заключается в том, что вы способны улавливать чувства других людей.
Если вам кажется, что человек заведомо ведет себя агрессивно, то ваша собственная агрессия будет рассматриваться им как храбрость, хотя на самом деле это прямое выражение ваших телепатических способностей.
Лев – проповедует культ времени
Вы связаны с ритмом жизни на телепатическом уровне. Вы точно знаете, когда нужно предстать перед публикой. Если начало вечеринки запланировано на 18:00, но вы не успеваете прийти туда до 21:30, гостей сразу же начнет одолевать скука.
Вы точно знаете, когда нужно появиться, когда нужно что-то сказать и когда сделать свой ход.
Дева – чувствует возможности и угрозы
Ваша суперспособность – знать информацию еще до ее официального появления, а также формулировать точный прогноз создают впечатление гениальности.
Ваше экстрасенсорное видение того, каким будет здание, построенное на сегодняшнем пустыре, позволяет вам выбрать правильный район и время, которые идеально подойдут для создания семьи.
Весы – знают других лучше себя
Ваша способность заключается в чтении других людей, понимании их мотивов и предсказывании следующего их шага еще до того, как они его сделают. Но вас есть и слабая сторона, а именно – зеркало.
Вы знаете себя недостаточно хорошо для того, чтобы в правильном свете увидеть собственные достижения. А еще ваша интуиция ослабевает, стоит вам с кем-то по-настоящему сблизиться.
Скорпион – видит сквозь маски
Ваша жажда глубокой привязанности имеет ярко выраженное физическое выражение. Вербальное общение почти всегда вызывает у вас раздражение, потому что слова только мешают вашим поискам страсти. Умение угадывать страсть и способствовать ее расцветанию – вот в чем заключается ваша сила.
А еще вы всегда можете сказать наверняка, искренен ли человек в отношениях (и не только романтических) с вами.
Стрелец – предугадывает успех
Ваш знак Зодиака наделен врожденным оптимизмом, вы всегда знаете наверняка, когда перед вами появляется хорошая возможность.
В то время как другие люди смотрят на таблицы и графики и нанимают консультантов, вы просто знаете, где и когда необходимо рискнуть, как в личной жизни, так и на работе. Вашим показателям успешности можно только позавидовать.
Козерог – чувствует темп
Козероги чувствуют темп жизни на телепатическом уровне. Когда приходит время перемен, вы начинаете меняться еще до того, как получите какие-либо сведения или намеки.
Вы кардинальным образом меняете свою привычную жизнь в самый подходящий для этого момент, и продолжаете стабильно продвигаться вверх по лестнице успеха.
Водолей – читает мысли
Способность получать желаемой – вот внутренний талант всех Водолеев, и вы искусно владеете им.
Вы можете попросить людей о чем угодно, и при этом знаете, чего хочет другой человек. Это позволяет вам представить свои потребности и желания как его собственные.
Рыбы – видят общую картину
Рыбы – это самые сильные телепаты среди всех остальных знаков Зодиака. Вы умеете видеть общую картину и знаете, где отсутствуют какие-либо части мозаики.
Фантастика и другие измерения являются для вас реальными вещами, которые вы можете посещать с помощью видений, погружая других людей в высокие истины.