Экстрасенсорный дар, которым Вселенная наделила каждый из знаков Зодиака

Всем нам порой кажется, что внутри нас живет некая сверхъестественная сила. Например, Овны, известны тем, что всегда находятся в правильном месте и в подходящее время, в то время как, скажем, Весы знают людей лучше, чем те знают сами себя.

Что ж, пришла пора узнать, какой силой Вселенная наделила именно вас.

Овен – выбирает правильное место и подходящее время

Ваши сверхспособности заключаются в умении находить таланты. Так, даже во время бесцельной прогулки вы можете с точностью определить в толпе исполнителя, который сейчас оттачивает навыки перед несколькими друзьями и родственниками, но уже через несколько лет будет зарабатывать миллионы на своих концертах. Вы настоящий магнит для талантов!

Телец – чувствует невидимые границы

Вы умеете избегать ненужного напряжения, никогда не пересекая невидимой черты приемлемого поведения, устанавливаемой каждым человеком.

Телец сразу замечает, когда кто-то пытается прорваться через чужие границы, и он бесстрашен в противостоянии таким контактам, чтобы «чужак» не забрался слишком глубоко.

Близнецы – подбирают правильные слова

Близнецы очень тесно связаны со всеми пятью чувствами. Настолько тесно, что шестое чувство им попросту не нужно. Близнецы всегда подбирают самые правильные слова.

Так, вас наверняка часто спрашивают: «Откуда ты знаешь?». Но у вас нет определенного ответа. Вы просто знаете, что нужно сказать.

Рак – доверяет своему внутреннему голосу

Причина, по которой вы знаете, что должно произойти, заключается в том, что вы способны улавливать чувства других людей.

Если вам кажется, что человек заведомо ведет себя агрессивно, то ваша собственная агрессия будет рассматриваться им как храбрость, хотя на самом деле это прямое выражение ваших телепатических способностей.

Лев – проповедует культ времени

Вы связаны с ритмом жизни на телепатическом уровне. Вы точно знаете, когда нужно предстать перед публикой. Если начало вечеринки запланировано на 18:00, но вы не успеваете прийти туда до 21:30, гостей сразу же начнет одолевать скука.

Вы точно знаете, когда нужно появиться, когда нужно что-то сказать и когда сделать свой ход.

Дева – чувствует возможности и угрозы

Ваша суперспособность – знать информацию еще до ее официального появления, а также формулировать точный прогноз создают впечатление гениальности.

Ваше экстрасенсорное видение того, каким будет здание, построенное на сегодняшнем пустыре, позволяет вам выбрать правильный район и время, которые идеально подойдут для создания семьи.

Весы – знают других лучше себя

Ваша способность заключается в чтении других людей, понимании их мотивов и предсказывании следующего их шага еще до того, как они его сделают. Но вас есть и слабая сторона, а именно – зеркало.