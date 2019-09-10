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Деми Роуз затмила всех на фестивале Burning Man, выбрав наряд, который обнажил самое красивое

Деми Роуз.

ФОТО: KGC-172/182 / Craig/Aaron/GoffPhotos.com

24-летняя "британская Ким Кардашьян" продолжает делиться своими эффектными нарядами с фестиваля Burning Man, проходящего в Неваде, США, пишет Лайф.

Девушка успела сменить не один образ в течение восьмидневного фестиваля, пишет Inquisitr. На этот раз модель, видимо, решила продемонстрировать костюм любви. Роуз поделилась в Instagram снимками, на которых предстала в маленьком необычном бикини.

Грудь Деми оказалась прикрыта лишь красными блестящими сердечками, державшимися на верёвочках с бахромой. Низ купальника тоже не оставлял места для фантазии. Образ модель дополнила ковбойскими сапогами и объёмной шалью, захватив с собой придающий изюминку веер. В качестве причёски Роуз выбрала излюбленные ею французские косички с двух сторон.

Похоже, поклонников она ещё не успела утомить. Фанаты осыпали свою любимицу комплиментами, оценив горячий костюм, и назвали богиней. И неудивительно, ведь с помощью своей внешности ей удалось привлечь уже десять миллионов подписчиков.

Самая красивая женщина,

Просто отправила в нокаут,

От вас захватывает дух. Богиня!

- написали подписчики.

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