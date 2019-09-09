Гороскоп на 9 сентября: Водолеям стоит меньше говорить, а Близнецам заручиться поддержкой

День нейтральный, дадут о себе знать как позитивные, так и некоторые негативные тенденции. Очень важно не преувеличивать своих возможностей, не переоценивать жизненный опыт и знания – последствия самонадеянности будут губительными с точки зрения как профессиональной, так и личной жизни, пишет dvorec.ru.
Любители действовать быстро, особенно не раздумывая над принятыми решениями и не оценивая критически полученные советы, рискуют попасть в расставленную недоброжелателями ловушку.
Овен
Очень непросто складываются отношения с любимым человеком: эмоциональные и импульсивные Овны страдают от перепадов настроения и порой изливают потоки негатива на того, кем особенно дорожат. Представителей данного знака сегодня бесполезно уговаривать сохранять спокойствие или держать себя в руках; вывести близких из «зоны поражения» можно, постаравшись направить энергию в мирное русло. Занимайтесь спортом, бегайте, гуляйте – любая физическая активность очень полезна.
Телец
Невыразительный, «серый» день, который будет довольно скучным, если вы не найдете себе дела по душе. Не стоит рассчитывать на развлечения, которые предложат друзья, члены семьи или любимый человек: только ваша собственная инициатива поможет в борьбе с негативными тенденциями. В деловых знакомствах будьте осторожнее, воздерживайтесь от контактов с представителями государственных структур и высокопоставленными особенностями.
Близнецы
Очень неровный, противоречивый и беспокойный день. Близнецы, вопреки обыкновению, стремятся к спокойствию и предсказуемостью, и с радостью удовольствовались бы синицей в руках, но ситуация требует от них погони за журавлем. Ваш главный козырь – наличие надежных союзников и друзей, помощь которых будет своевременной и бесценной.
Рак
Очень высок жизненный потенциал Раков, что является одной из благоприятных сторон этого дня. Ни профессиональные трудности, ни сложность финансового положения не заставят вас слишком беспокоиться, утратить уверенность в себе. Благоприятный день для поездок, праздников, посещения вечеринок.
Лев
В целом день благоприятный, только в профессиональной сфере возможны трудности, которые, впрочем, не помешают мудрым и рассудительным Львам добиться успеха. Очень удачный день для проведения любых переговоров, налаживания отношений с новыми партнерами, поиска единомышленников. Тем, кто находится в поиске работы, стоит напомнить о себе старым знакомым.
Дева
Очень хороши финансовые перспективы дня: Девы получат крупную сумму денег или возможность неплохо заработать. Можно не только делать покупки и капиталовложения, но и давать родственникам и друзьям советы, связанные с инвестициями: удивительное «чутье» вас не подведет. Отношения в трудовом коллективе становятся несколько напряженными, и виной тому ваши недоброжелатели, чьи поступки усугубляют накопившиеся проблемы.
Весы
Не слишком удачный день: проблемы незначительны, но число их столь велико, что даже у самого заядлого оптимиста может испортиться настроение. Старайтесь не углубляться в мрачные размышления, сосредоточьтесь на практической деятельности, которая может дать реальный результат. В этот день лучше придерживаться традиций: новаторство, как и неуместное проявление инициативы, наказуемо.
Скорпион
Отличный день с точки зрения романтических отношений, причем удачным он будет как для уже сложившихся пар, так и для Скорпионов, занятых поиском своей «половинки». Для работы день также весьма хорош. Можно браться за новые дела, не скрывать своих амбиций и высоких стремлений.
Стрелец
Можно успеть многое, но непременным условием победы является самодисциплина. Будьте готовы точно придерживаться составленного графика, противостоять соблазнам, и даже на отдыхе не забывать о делах. К счастью, ваш жизненный тонус достаточно высок, поэтому невозможность сделать паузу и расслабиться никак не скажется на самочувствии и настроении.
Козерог
Семейных Козерогов ожидает совершенно изумительный день. Можно ли не радоваться полному взаимопониманию с родителями, выдающимся успехам детей, приятным известиям, полученным от дальних родственников?
На работе дела также обстоят неплохо, хотя пару-тройку облаков на профессиональном горизонте все же можно заметить. При известном усердии вы сможете избежать образования настоящих туч, но для этого придется вступить в неравную борьбу, оказать сопротивление особе, занимающей очень высокое положение.
Водолей
Меньше говорить и больше делать – вот нехитрый девиз этого дня. Вы можете полагаться на свои знания и жизненный опыт, а потому не слишком нуждаетесь в советах и наставлениях знакомых, которые считают себя более искушенными в профессиональных и житейских вопросах. Можно заниматься любой работой, которая вас действительно интересует: неподдельный энтузиазм для достижения успеха обязателен.
Рыбы
День в целом достаточно спокойный и благоприятный, лишь в личной жизни негативные тенденции напоминают о себе. Особенно трудно придется Рыбам, собирающимся на время расстаться с любимым человеком – поездка делового или развлекательного характера станет причиной недоразумений и взаимного недовольства.