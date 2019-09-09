Гороскоп на 9 сентября: Водолеям стоит меньше говорить, а Близнецам заручиться поддержкой

Любители действовать быстро, особенно не раздумывая над принятыми решениями и не оценивая критически полученные советы, рискуют попасть в расставленную недоброжелателями ловушку.

Овен

Очень непросто складываются отношения с любимым человеком: эмоциональные и импульсивные Овны страдают от перепадов настроения и порой изливают потоки негатива на того, кем особенно дорожат. Представителей данного знака сегодня бесполезно уговаривать сохранять спокойствие или держать себя в руках; вывести близких из «зоны поражения» можно, постаравшись направить энергию в мирное русло. Занимайтесь спортом, бегайте, гуляйте – любая физическая активность очень полезна.

Телец

Невыразительный, «серый» день, который будет довольно скучным, если вы не найдете себе дела по душе. Не стоит рассчитывать на развлечения, которые предложат друзья, члены семьи или любимый человек: только ваша собственная инициатива поможет в борьбе с негативными тенденциями. В деловых знакомствах будьте осторожнее, воздерживайтесь от контактов с представителями государственных структур и высокопоставленными особенностями.

Близнецы

Очень неровный, противоречивый и беспокойный день. Близнецы, вопреки обыкновению, стремятся к спокойствию и предсказуемостью, и с радостью удовольствовались бы синицей в руках, но ситуация требует от них погони за журавлем. Ваш главный козырь – наличие надежных союзников и друзей, помощь которых будет своевременной и бесценной.

Рак

Очень высок жизненный потенциал Раков, что является одной из благоприятных сторон этого дня. Ни профессиональные трудности, ни сложность финансового положения не заставят вас слишком беспокоиться, утратить уверенность в себе. Благоприятный день для поездок, праздников, посещения вечеринок.

Лев

В целом день благоприятный, только в профессиональной сфере возможны трудности, которые, впрочем, не помешают мудрым и рассудительным Львам добиться успеха. Очень удачный день для проведения любых переговоров, налаживания отношений с новыми партнерами, поиска единомышленников. Тем, кто находится в поиске работы, стоит напомнить о себе старым знакомым.

Дева

Очень хороши финансовые перспективы дня: Девы получат крупную сумму денег или возможность неплохо заработать. Можно не только делать покупки и капиталовложения, но и давать родственникам и друзьям советы, связанные с инвестициями: удивительное «чутье» вас не подведет. Отношения в трудовом коллективе становятся несколько напряженными, и виной тому ваши недоброжелатели, чьи поступки усугубляют накопившиеся проблемы.

Весы

Не слишком удачный день: проблемы незначительны, но число их столь велико, что даже у самого заядлого оптимиста может испортиться настроение. Старайтесь не углубляться в мрачные размышления, сосредоточьтесь на практической деятельности, которая может дать реальный результат. В этот день лучше придерживаться традиций: новаторство, как и неуместное проявление инициативы, наказуемо.

Скорпион