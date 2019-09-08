Бузова устроила истерику в эфире «Дома-2» из-за второй беременности жены Тарасова
Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова не смогла сдержать эмоций во время проведения лобного места на проекте после того, как новая жена ее бывшего супруга Дмитрия Тарасова объявила о своей второй беременности, пишет Topnews.
Несмотря на то, что с момента расставания Ольги Бузовой с футболистом «Локомотива» прошло уже достаточно времени, сама певица и телеведущая, похоже все еще болезненно воспринимает разрыв.
Во время съемок телестройки Бузова неожиданно высмеяла новую избранницу Тарасова, указав, что Анастасия Костенко долгое время была простой фанаткой спортсмена.
«В моей жизни была история: одна дама фотографировалась около плакатов моих с моим мужем, а потом стала его женщиной», - заявила она.
Видеозапись с истерикой Бузовой попала в Сеть.
Однако подписчики гневно отреагировали на выпад Бузовой.