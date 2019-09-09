Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года

Благодаря любовному гороскопу вы проведете середину сентября на волне удачи и счастья.

Сентябрь в самом разгаре, а скопление быстрых в планет в знаке Девы говорит о том, что неделя предстоит непростая и напряженная. Но, как известно, из всего можно извлечь полезный опыт. Пришло время разобраться с текущими проблемами, сохранить при этом жизненные силы и толику спокойствия.

Овен

Самая коварная тема этой недели — любовь. Непредвиденные разногласия могут вызывать у Овнов недоумение: куда подевалось доверие и взаимоуважение? Астрологи советуют подготовиться к этой ситуации, чтобы не пришлось подключать к решению проблемы родителей и друзей. Сентябрьское настроение и Солнце в Деве — не помеха успехам, правда, можно слегка заскучать. Улучшить настроение поможет общение и совместный досуг.

Телец

Уязвимым местом Тельцов может стать личная жизнь. 9, 13 и 14 сентября из-за аспектов Венеры возможны радикальные перемены: конфликты, разрывы, выяснение отношений или возвращение бывшего, — поэтому будьте во всеоружии. Осень на этой неделе может проникнуть глубоко в душу. Если предоставится возможность, лучше уехать в отпуск. Если нет — почаще выбираться с партнером куда-то в свет.

Близнецы

Близнецам встречать холода стоит во всеоружии: есть риск обострения хронических заболеваний, простуды и других напастей осеннего сезона. Беречь нужно не только себя, но и тех, кого любите. От хандры, которая на этой неделе обрушится на многих, спасут уютные вечера с партнером. Сходите в кино на романтический фильм или примите участие в вечеринке.

Рак

Астрологи подсказывают, что на этой неделе у Раков что-то на заладится с партнером или поклонниками в соцсетях. Увы, так влияют на ситуацию аспекты Венеры 9, 13 и 14 сентября. Поэтому остается только переждать бурю, как Раки умеют — спокойно и без конфликтов. В сентябре у всех понижается настроение: не только у Раков, но и у других знаков Зодиака. Если есть любимый человек, то отличный вариант — вечерние прогулки, сериал, теплый плед. Если нет — то же самое.

Лев

На этой неделе Солнце заставит вспомнить, что Львы — это те же кошки, только большие. Настроение в эти дни будет колебаться: Львы будут то шипеть, то мурлыкать, то ругаться, то капризничать. Не повезет тем, кто попадется им под горячую руку. 13 и 14 сентября аспекты Солнца предоставят неплохой шанс сделать что-то значимое для партнера: укрепить отношения или решить сложные проблемы. Несмотря на общий неблагоприятный фон, дипломатические способности будут на высоте.

Дева