Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года

Подсказки астрологов помогают разобраться в денежных вопросах, в жизненных трудностях и, конечно, в вопросах любви.
Благодаря любовному гороскопу вы проведете середину сентября на волне удачи и счастья.
Сентябрь в самом разгаре, а скопление быстрых в планет в знаке Девы говорит о том, что неделя предстоит непростая и напряженная. Но, как известно, из всего можно извлечь полезный опыт. Пришло время разобраться с текущими проблемами, сохранить при этом жизненные силы и толику спокойствия.
Овен
Самая коварная тема этой недели — любовь. Непредвиденные разногласия могут вызывать у Овнов недоумение: куда подевалось доверие и взаимоуважение? Астрологи советуют подготовиться к этой ситуации, чтобы не пришлось подключать к решению проблемы родителей и друзей. Сентябрьское настроение и Солнце в Деве — не помеха успехам, правда, можно слегка заскучать. Улучшить настроение поможет общение и совместный досуг.
Телец
Уязвимым местом Тельцов может стать личная жизнь. 9, 13 и 14 сентября из-за аспектов Венеры возможны радикальные перемены: конфликты, разрывы, выяснение отношений или возвращение бывшего, — поэтому будьте во всеоружии. Осень на этой неделе может проникнуть глубоко в душу. Если предоставится возможность, лучше уехать в отпуск. Если нет — почаще выбираться с партнером куда-то в свет.
Близнецы
Близнецам встречать холода стоит во всеоружии: есть риск обострения хронических заболеваний, простуды и других напастей осеннего сезона. Беречь нужно не только себя, но и тех, кого любите. От хандры, которая на этой неделе обрушится на многих, спасут уютные вечера с партнером. Сходите в кино на романтический фильм или примите участие в вечеринке.
Рак
Астрологи подсказывают, что на этой неделе у Раков что-то на заладится с партнером или поклонниками в соцсетях. Увы, так влияют на ситуацию аспекты Венеры 9, 13 и 14 сентября. Поэтому остается только переждать бурю, как Раки умеют — спокойно и без конфликтов. В сентябре у всех понижается настроение: не только у Раков, но и у других знаков Зодиака. Если есть любимый человек, то отличный вариант — вечерние прогулки, сериал, теплый плед. Если нет — то же самое.
Лев
Неожиданные ситуации, которые обычно показывают только в кино, на этой неделе могут возникнуть в личной жизни Дев. Нет, никаких трагедий, но понервничать все равно придется. Чтобы форс-мажоры не выбили из колеи, эксперты dailyhoro.ru советуют вспомнить, как успокоить нервы и снять стресс. Если есть любимый человек, сейчас с ним лучше проводить больше времени: это сблизит. Если нет, найти утешение можно в творчестве.
Весы
Если Весы рассчитывали на романтичную осень или внимание любимого человека, то, увы, звезды предупреждают, что в этих темах возможно какое-то разочарование или неприятные перемены. Не исключено, что вместо романтики Весов ждут проблемы. Чтобы не утонуть в негативе, к которому склоняют сентябрьские звезды, астрологи советуют Весам черпать силы и вдохновение в путешествиях, общении и приятных покупках.
Скорпион
Марс в созвездии Девы говорит о большом количестве впечатлений, неотложных дел и непонятных событий. Отлично, если у Скорпионов получится найти гармонию в этом хаосе. По словам астрологов, это можно будет сделать посредством общения с партнером, друзьями, детьми и родными. На этой неделе это самая лучшая терапия.
Стрелец
Перемены ждут Козерогов в отношениях с друзьями, партнером или близким окружением. Не исключены большие неожиданности, вплоть до того, что человек, с которым вы дружите, предложит встречаться, а чувства, которые вы испытываете, окажутся не более чем энергетической привязкой. Но из всех знаков Козерогам повезет больше остальных. Движение Сатурна указывает на то, что сейчас происходят очень благополучные долгосрочные перемены.
Водолей
Нептун активен, и по этой причине Водолеям придется стать более бдительными, особенно в любви. В отношениях можно взять небольшую паузу или разрешить сложный вопрос. Шансы достичь компромисса очень высоки, и если Водолеи заинтересованы в улучшении отношений, то можно поднять любой вопрос. Одиноким представителям знака стоит внимательнее присмотреться к тем, кто рядом: возможно, есть человек, который тайно влюблен. Это может стать открытием и удивить.
Рыбы
Впервые за последние недели Рыбам будет не очень комфортно: возможны неожиданные события, которые выбьют почву из-под ног. Астрологи советуют оставаться в оптимистичном состоянии и не отказываться от своих желаний из-за возникающих препятствий. Хорошей идеей может стать небольшое совместное путешествие по городу. Во время таких прогулок можно найти много интересного и необычного, что сблизит с партнером.