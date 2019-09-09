Финансовый гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2019 года

Чтобы финансовые потоки всегда циркулировали без задержек, старайтесь самостоятельно очищать дом от негативной энергии. Даже в самые неблагоприятные периоды это поможет сохранить денежную удачу и стабильность.

Овен

Середина сентября — благоприятный период для любой сложной работы. Это значит, что Овны смогут произвести впечатление на начальство или партнеров по бизнесу, добиться их доверия и уважения. На будущих успехах это скажется крайне положительно. Главное — хорошо поработать сейчас, чтобы ни у кого не осталось сомнений в способностях Овнов. Нужно помнить о том, что мысль материальна. Позитивный настрой — двигатель прогресса.

Телец

Тельцам стоит всегда оставаться в тонусе. В будние дни энергетика планет будет не самой позитивной, поэтому Тельцы могут ощущать упадок сил и работоспособности. На выходных наступит время, идеально подходящее для покупок, любых денежных операций и смены обстановки. Можно потратиться на что-то приятное для себя любимых, отправиться в путешествие или деловую поездку. Главное в субботу и воскресенье — не сидеть на месте.

Близнецы

Советы астрологов помогут Близнецам стать удачливее. Самыми яркими и динамичными днями могут стать понедельник и пятница. В целом будние дни окажутся во власти мощной позитивной энергии, подходящей для финансовой активности. Энергетическая перестройка ждет Близнецов на выходных. Энергия планет станет менее позитивной, поэтому 14 и 15 числа лучше не тратить деньги и не давать никому взаймы.

Рак

Понедельник — опасный день, в который лучше сфокусироваться на обязанностях и работе. В пятницу и субботу можно много работать, а также совершать важные покупки, обновлять гардероб, заниматься своим внешним видом. Новая мотивация поможет запрограммировать свою энергетику на успех. Новые цели и желания являются источником вдохновения, которое порой превыше всего в финансовых делах, бизнесе и творчестве.

Лев

Для представителей этого знака данная неделя станет довольно продуктивной, но астрологи советуют Львам не рисковать лишний раз и не вкладывать деньги и силы в сомнительные проекты. Очень ярким и продуктивным днем станет суббота, поскольку Львам удастся преодолеть все трудности на пути к успеху, стать более самодостаточными в финансовом плане. Полезной в этом плане будет мантра богатства и процветания. Эта практика поможет Львам поставить перед собой новые цели, связанные с успехом.

Дева

Вполне возможно, что Девам придется на этой неделе потратить крупную сумму. Некоторые траты будут непредвиденными, поэтому лучше воспользоваться заговорами на покупку. Это поможет не потратить деньги зря. Меркурий с 9 по 13 число пребывает в знаке Девы, а потом переходит в Весы. Это значит, что денежными вопросами лучше заниматься до пятницы, а потом как следует отдохнуть.

Весы