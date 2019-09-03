Актриса Русского театра Алина Кармазина ждет третьего ребенка
Актриса Русского театра Эстониии 38-летняя Алина Кармазина и ее муж Алексей Соловьев ожидают третьего ребенка, передает Elu24.
Малыш должен появиться на свет в начале декабря. По признанию актрисы, это будет мальчик!
У Алины и ее мужа уже двое сыновей: Александр, который родился в 2006 году и Лев - в 2009 году.
Актриса ранее говорила в интервью, что всегда мечтала иметь троих детей. Помимо работы в Русском театре, Алина Кармазина снялась в популярном эстонском сериале «Дом в городе», где она исполнила роль Марины.