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Актриса Русского театра Алина Кармазина ждет третьего ребенка
Поздравляем!

Alina Karmazina Vene Draamateatris proovis.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Актриса Русского театра Эстониии 38-летняя Алина Кармазина и ее муж Алексей Соловьев ожидают третьего ребенка, передает Elu24.

Малыш должен появиться на свет в начале декабря. По признанию актрисы, это будет мальчик!

У Алины и ее мужа уже двое сыновей: Александр, который родился в 2006 году и Лев - в 2009 году.

Актриса ранее говорила в интервью, что всегда мечтала иметь троих детей. Помимо работы в Русском театре, Алина Кармазина снялась в популярном эстонском сериале «Дом в городе», где она исполнила роль Марины.

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