Эта модель выглядит так, будто родом не из Украины, а с другой планеты

Первое, что замечаешь при просмотре фото Марии, — это, конечно же, её глаза. Девушка признаётся, что они достались ей от отца.

Несмотря на то что девушка ведёт аккаунт уже не первый год, под каждым её снимком до сих пор появляются обвинения в использовании фотошопа. Но Мария уверяет, что это не так. Просто ей повезло родиться с такой яркой внешностью и огромными глазами. Наверное, именно поэтому у девушки появилась сильная тяга ко всему необычному и в одежде, и в работе.