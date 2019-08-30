Гороскоп Василисы Володиной на сентябрь 2019 года

В финансовой сфере Ракам нужно больше сил прикладывать к защите своих средств, избегая трат и бессмысленных вложений. В сентябре лучше не переступать черту между здравым смыслом и риском. Если будут часто посещать дурные мысли и сомнения, можно воспользоваться помощью аффирмаций на успех. В отношениях с людьми лучше избегать зависти. Это чувство максимально отдалит Раков от триумфа.

Лев

У Львов наступают не самые лучшие времена. Самая большая опасность станет исходить от их отрицательных эмоций, злости и обид. Избавиться от всего этого помогут пять эффективных способов. Представителям этого знака потребуется стать чуточку скромнее и добрее к окружающим, так как многие из них могут оказать помощь в трудную минуту.

К сожалению, ближе к концу месяца многие люди перестанут замечать достоинства Львов, сфокусировавшись на их недостатках. Это лучше оставить без особого внимания. Сентябрь не подходит для смены работы или обстановки, для изменений в целом. Лучше все оставить временно таким, какое оно есть, временно снизить физические и интеллектуальные нагрузки и научиться расслабляться.

Дева

У каждого из нас есть ужасные привычки. Мы боремся с ними всю свою жизнь, но многим так и не удается преуспеть в этом. У Дев будет возможность победить самих себя, стать лучше и свободнее. На удаче положительно скажется смена обстановки и имиджа, обновление гардероба, новые знакомства. Влияние космоса будет позитивным, так что лучше не бояться экспериментов.

Несмотря на то что звезды и планеты станут достаточно созидательными, ждать чуда и сидеть без дела не стоит. Пришла пора взяться за самые сложные проекты и достичь успеха. Это будет очень продуктивное время, в которое получиться с первого раза может абсолютно все. Главное — не отступать и не бояться совершать ошибки.

Весы

Весам звезды советуют держать в порядке рабочее место и дом. Пришло время сделать генеральную уборку и избавиться от всего ненужного. В начале месяца энергетика планет будет не самой позитивной, поэтому Весы лишатся мотивации и сил. Победить апатию, лень и прокрастинацию поможет повышение энергии благодаря подвижности, общению с приятными людьми, своевременному отдыху.

В делах и работе не стоит упускать деталей. Важна будет каждая мелочь и любое слово. Не желательно перекладывать ответственность на чужие плечи. Время идеально подходит для решения юридических проблем, а также для обучения. В конце месяца можно взять отпуск, если будет такая возможность. К проблемам стоит относиться философски, без лишних нервов.

Скорпион