Гороскоп Василисы Володиной на сентябрь 2019 года

Василиса Володина известна не только как популярная телеведущая, но и как опытный и уважаемый астролог. Гороскоп на сентябрь поможет вам обойти стороной все препятствия и стать более удачливыми.
Осенняя пора не для всех нас является чем-то позитивным. Некоторых она вгоняет в тоску, порождая в сердце апатию и ощущение беспросветности. Энергетически осень действительно может наполнять дом негативом, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru советуют вам воспользоваться лучшими ритуалами осени для привлечения в дом атмосферы благополучия. И иногда заглядывать в гороскопы Василисы Володиной.
Овен
У Овнов в сентябре могут дать о себе знать их худшие черты характера. Звезды и планеты сейчас в таком положении, при котором возобновляются негативные привычки, появляется стремление к риску, а также излишняя импульсивность. Держать себя в руках станет немного сложнее.
В конце месяца возможны вспышки ревности, на горизонте могут возникнуть некоторые трудности в сфере финансов. Звезды и планеты во второй половине сентября расположатся таким образом, что лишние траты грозят привести к появлению проблем с деньгами. Есть вероятность того, что покупки принесут не удовлетворение, а переживания и проблемы с настроением.
Телец
Возможны перепады настроения в начале и в конец месяца, но справиться с ними помогут пять отличных способов. Также поднять настроение можно при помощи любимых дел и необычного отдыха в кругу семьи и близких. В работе Тельцам понадобится чуть больше расчетливости и эгоизма. На людей этого знака может оказываться давление, справиться с которым будет непросто.
Близнецы
Сентябрь — нелегкое время, в которое Близнецам следует быть поближе к дому, к близким людям, друзьям и любимому человеку. Чтобы в родных стенах лучше и быстрее восстанавливалась энергетика, нужно сделать дом местом силы. Домашнее уединение желательно чередовать с общением, развлечениями, поиском новых друзей, новыми эмоциями.
В общении с людьми Близнецам потребуется чуть больше искренности и доброты. Неудачи могут подкарауливать тех, кто будет следовать стереотипам. Представителям этого знака потребуется свежий взгляд на жизнь. Он поможет в поисках новых источников дохода. Полезно будет также сменить обстановку при наличии усталости и апатии — можно обновить гардероб, сделать новую прическу.
Рак
В финансовой сфере Ракам нужно больше сил прикладывать к защите своих средств, избегая трат и бессмысленных вложений. В сентябре лучше не переступать черту между здравым смыслом и риском. Если будут часто посещать дурные мысли и сомнения, можно воспользоваться помощью аффирмаций на успех. В отношениях с людьми лучше избегать зависти. Это чувство максимально отдалит Раков от триумфа.
Лев
У Львов наступают не самые лучшие времена. Самая большая опасность станет исходить от их отрицательных эмоций, злости и обид. Избавиться от всего этого помогут пять эффективных способов. Представителям этого знака потребуется стать чуточку скромнее и добрее к окружающим, так как многие из них могут оказать помощь в трудную минуту.
К сожалению, ближе к концу месяца многие люди перестанут замечать достоинства Львов, сфокусировавшись на их недостатках. Это лучше оставить без особого внимания. Сентябрь не подходит для смены работы или обстановки, для изменений в целом. Лучше все оставить временно таким, какое оно есть, временно снизить физические и интеллектуальные нагрузки и научиться расслабляться.
Дева
У каждого из нас есть ужасные привычки. Мы боремся с ними всю свою жизнь, но многим так и не удается преуспеть в этом. У Дев будет возможность победить самих себя, стать лучше и свободнее. На удаче положительно скажется смена обстановки и имиджа, обновление гардероба, новые знакомства. Влияние космоса будет позитивным, так что лучше не бояться экспериментов.
Несмотря на то что звезды и планеты станут достаточно созидательными, ждать чуда и сидеть без дела не стоит. Пришла пора взяться за самые сложные проекты и достичь успеха. Это будет очень продуктивное время, в которое получиться с первого раза может абсолютно все. Главное — не отступать и не бояться совершать ошибки.
Весы
В делах и работе не стоит упускать деталей. Важна будет каждая мелочь и любое слово. Не желательно перекладывать ответственность на чужие плечи. Время идеально подходит для решения юридических проблем, а также для обучения. В конце месяца можно взять отпуск, если будет такая возможность. К проблемам стоит относиться философски, без лишних нервов.
Скорпион
Скорпионам звезды советуют заниматься только тем, что они реально хотят делать. Ненавистные дела могут вывести этих людей из строя, а что-то приятное, наоборот, подарит удачу. В сентябре нет причин, чтобы переживать попусту. Это будет прекрасный месяц для новых начинаний и для долгосрочного планирования, для романтики и поиска второй половинки.
Начало осени сулит представителям этого знака много позитива. Хорошее настроение поможет преуспеть во всех делах, однако не стоит надеяться на волю случая. Нужно брать всё в свои руки, не дожидаясь, пока кто-то поможет. Можно с головой окунуться в любовь и романтику или посвятить себя полностью работе и бизнесу. Выбор только за самими Скорпионами. Звезды подарят им удачу и активируют скрытые возможности их знака Зодиака.
Стрелец
Стрельцам стоит бросить все свои силы на борьбу с негативными установками, которые мешают им добиваться желаемых целей. Для этого придется избавиться от обид, сомнений и страхов, пойти на примирение с окружающими людьми и с собой. Это поможет нейтрализовать вирусные программы, плотно засевшие в сознании, а также найти новых друзей и единомышленников или даже любовь.
Не стоит доверять лишний раз тем, кто не заслуживает этого. Вселенная будет на стороне тех Стрельцов, которые оперируют фактами и не ждут поощрения от окружающих. В общении с людьми Стрельцам понадобится больше выдержки и спокойствия.
Козерог
Лидерские качества Козерогов обострятся, поэтому влиять на окружающих станет проще. У представителей этого знака есть реальная возможность изменить ход событий так, как нужно именно им. Это прекрасное время для продвижения во всех сферах жизни. Козероги могут обрести любовь, стать успешнее в работе и бизнесе. Можно начинать амбициозные проекты и заниматься перспективными покупками.
Водолей
Сентябрь может стать весьма стрессовым временем для рожденных под этим знаком Зодиака. Специальные физические упражнения помогут снять стресс и повысить энергетику. Также в этом плане полезными станут прогулки на свежем воздухе, уборка дома, общение с приятными людьми, смена обстановки, творческая работа и умеренные покупки.
В сентябре важна каждая мелочь, поэтому не нужно терять концентрацию и внимательность. Звезды помогут наладить связь с окружающими. Советы близких стоит воспринимать особенно внимательно, потому что они будут основаны на искреннем желании помочь. Полезно будет также прислушиваться к своей интуиции, почаще смотреть в будущее, а не в прошлое.
Рыбы
Проблемы бывают у всех, но Рыбы реагируют на них особенно остро. Звезды обострят чувствительность и эмпатию Рыб, сделав их более сентиментальными. Пора перестать смотреть в прошлое и искать ответы на вопросы там. Нужно двигаться дальше, занимаясь текущими делами и пытаясь преуспеть в чем-то актуальном.
С самого начала месяца различные мелочи будут заставлять этих людей нервничать, однако спокойствие и хладнокровие спасут их от фиаско. Три ежедневных ритуала помогут Рыбам стать удачливее и успешнее. Рыбам потребуется боевой настрой и желание добиться успеха любой ценой.