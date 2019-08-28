Дочь Кайли Дженнер дебютировала на красной ковровой дорожке

Дебют дочери Кайли Дженнер Сторми на красной ковровой дорожке состоялся! Вчера 22-летняя телезвезда вместе с полуторагодовалой дочерью появилась на премьере документального фильма Netflix о своем 28-летнем возлюбленном и отце Сторми Трэвисе Скотте Travis Scott: Look Mom I Can Fly в Санта-Монике, пишет Сплетник.
На публике Кайли появилась в белом обтягивающем платье и классических туфлях ему в тон. К репортерам звезда вышла с дочерью на руках, которая была одета в лосины и топ яркой камуфляжной расцветки.
Выглядело звездное семейство очень счастливым — родители то и дело целовали своего ребенка, а затем продемонстрировали и нежные чувства по отношению друг к другу, поцеловавшись прямо у всех на глазах.
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт, которые стали родителями в феврале прошлого года, вместе уже больше двух лет. Узами брака пара связывать себя пока не спешит, хотя Кайли иногда делает неоднозначные намеки на свою помолвку с рэпером. Впрочем, периодически возникают в СМИ новости и о разладе в отношении знаменитостей. Тем не менее слухи так и остаются слухами, а факт, как говорится, налицо — Кайли и Трэвис счастливы друг с другом, и вчера они это в очередной раз продемонстрировали.