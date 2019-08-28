Ср, 28.08.2019
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Дочь Кайли Дженнер дебютировала на красной ковровой дорожке

Кайли Дженнер с дочерью Сторми и Трэвисом Скоттом

ФОТО: TOMMASO BODDI / AFP

Дебют дочери Кайли Дженнер Сторми на красной ковровой дорожке состоялся! Вчера 22-летняя телезвезда вместе с полуторагодовалой дочерью появилась на премьере документального фильма Netflix о своем 28-летнем возлюбленном и отце Сторми Трэвисе Скотте Travis Scott: Look Mom I Can Fly в Санта-Монике, пишет Сплетник.

На публике Кайли появилась в белом обтягивающем платье и классических туфлях ему в тон. К репортерам звезда вышла с дочерью на руках, которая была одета в лосины и топ яркой камуфляжной расцветки.

ФОТО: TOMMASO BODDI / AFP

Выглядело звездное семейство очень счастливым — родители то и дело целовали своего ребенка, а затем продемонстрировали и нежные чувства по отношению друг к другу, поцеловавшись прямо у всех на глазах.

ФОТО: Rich Fury / AFP

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт, которые стали родителями в феврале прошлого года, вместе уже больше двух лет. Узами брака пара связывать себя пока не спешит, хотя Кайли иногда делает неоднозначные намеки на свою помолвку с рэпером. Впрочем, периодически возникают в СМИ новости и о разладе в отношении знаменитостей. Тем не менее слухи так и остаются слухами, а факт, как говорится, налицо — Кайли и Трэвис счастливы друг с другом, и вчера они это в очередной раз продемонстрировали.

ФОТО: Rich Fury / AFP

ФОТО: TOMMASO BODDI / AFP

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