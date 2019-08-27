Вт, 27.08.2019
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Три дня до осени: как подготовиться к смене сезонов по знаку Зодиака

Осень. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tomas Anderson / PantherMedia / Tomas Anderson

Разные знаки Зодиака реагируют на смену сезонов по-своему. Астрологи расскажут, как подготовиться к осени, учитывая особенности своего созвездия.

 

Осень мы все встречаем по-разному: кто-то сильнее подвержен депрессии и уже закупается лекарствами от простуды, а кто-то радостно планирует фотосессию с осенними кленовыми листьями или грозьдями рябины. Зная свою зодиакальную энергетику, можно провести финальные дни августа с пользой и удовольствием, подготовившись к наступлению сентября на все сто процентов.

Овен

Среди Овнов много тех, кто осень недолюбливает, но парадоксальным образом добивается за осенний сезон больших успехов. Это связано не в последнюю очередь с упорством этого знака Зодиака: Овен придет к цели, и никакие сезонные насморки и депрессии его не остановят. Что нужно Овну сделать за три оставшихся дня в августе?

составить список «пять приятных осенних дел»;

повесить его на самом видном месте и не снимать до самого декабря, периодически выполняя один из пунктов;

связаться со старыми друзьями и наладить контакты.

Телец
 
Чтобы не впадать в тоску, Тельцам астрологи советуют проверенное средство: этот знак Зодиака трудолюбив и лучше всего переключается с отрицательных мыслей на конструктивное русло во время бытовых дел. За последнюю летнюю неделю Тельцам нужно:

сделать уборку дома; можно применить правила фэн-шуй;

привести в порядок сад или огород, докупить цветов в дом;

перебрать обувь, поскольку та отвечает за связь с землей, а Телец — очень Земной знак, для чувства комфорта ему нужно твердо стоять на ногах.

Близнецы

Рожденных под этим созвездием осень чаще всего вдохновляет, хотя встречаются и Близнецы, которых повергает в уныние перспектива созерцать бесконечные дожди и опадающие листья. Свои дела в сентябре Близнецы не забрасывают, а вот с окружающими могут быть излишне резкими или непостоянными. Что предпринять до наступления сентября?

Проявить заботу о близких;

потренироваться в выдержке, разучить практики, помогающие быстро успокоиться;

разобрать файлы в гаджетах и удалить лишние фотографии (пора освободить место для осенних фото).

Рак

Раки — те самые люди, которые сильнее всего боятся заболеть осенью, однако они подхватывают простуду или насморк нисколько не чаще представителей других одиннадцати знаков Зодиака. Но для того чтобы увереннее себя чувствовать, Раки могут перестраховаться:

привести аптечку в боевую готовность;

поднять себе иммунитет с помощью правильного питания и витаминов;

выбрать в магазине несколько уютных и теплых пар носков (по желанию можно дополнить набор шарфом или пледом).

Лев

Львы в зодиакальном кругу находятся под мощной протекцией Солнца, поэтому они наименее подвержены депрессивным и упадническим мыслям осенью. Накануне сентября они обычно спокойно перебирают гардероб, а то и вовсе планируют отпуск.

Львам стоит разузнать, какие развлечения доступны в осенний сезон;

закрыть гештальты лета (надеть платье или костюм, которые провисели в шкафу все три месяца, попробовать клубнику/черешню/арбуз, если еще не пробовали, и так далее);

раздать долги, если они есть (чем меньше негатива потянут Львы в новый период, тем лучше он окажется по итогам).

Дева

Когда до осени остается три дня, можно предположить, что Девы уже доделали все свои дела и беззаботно ожидают, скоро ли появятся за их окном поэтичные красоты сентября. Но на самом деле большинство Дев в спешке доделывает начатое, и все почему-то кажется очень срочным. Этого можно избежать, если:

освоить простую технику медитации;

составить список книг или фильмов, которые понимают настроение;

пройтись по магазинам заранее, докупив недостающие вещи на осень.

Весы

Ближе к осени типичные Весы — это человек, у которого на всякий случай с собой и блокнот для зарисовок, и антидепрессанты (мало ли что может произойти с творческой натурой). Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют:

заготовить себе вдохновляющий плейлист;

укрепить иммунитет (не только Раки боятся заболеть, когда лето подходит к концу);

доделать за оставшееся время одно сложное и важное дело (отлично поднимает самооценку и настроение).

Скорпион

Скорпионам, которые не отдохнули за лето, нужно взять дела в свои руки. Да и вернувшимся из отпуска не нужно хвататься только за рабочие обязанности, ведь не только из них состоит наша жизнь. Скорпионам стоит:

провести целый вечер с близким человеком;

пересмотреть любимый фильм, со счастливым финалом, не ужастик;

сходить в парк или пожарить шашлыки с друзьями на природе.

Стрелец

У типичного Стрельца осень нередко наступает внезапно — когда он еще не достал с антресолей осенние ботинки и не вернул из ателье осенние вещи. Что стоит включить в свой чек-лист?

Носить с собой в последнюю летнюю неделю не только солнечные очки, но и зонтик;

нормализовать режим дня;

сделать то, чего Стрельцы никогда не пробовали.

Козерог

Для Козерогов списки дел, планировщики задач и чек-листы — не редкость. Однако чаще всего туда вписаны повседневные или рабочие обязанности. На себя у Козерогов времени не остается, и это пора исправлять.

Перейти на здоровое питание;

прогуляться по любимым местам в городе;

заняться спортом.

Водолей

Эмоциональная стабильность, уверенность в себе и радость от жизни — без этих составляющих Водолеи рискуют затосковать в сентябре. Какие действия им стоит предпринять уже сейчас?

Попробовать закаливание;

отказаться от общения с токсичными людьми;

запастись медом, какао и другими осенними радостями.

Рыбы

Ярко выраженная водная энергетика помогает Рыбам приспосабливаться к любым условиям. Многие Рыбы осенью погружаются в поэтическое вдохновение, а не в депрессивные рассуждения о том, что холода все ближе, а до нового лета еще далеко. Рыбам можно:

перебрать теплые вещи на осенний сезон;

попробовать любимую еду детства;

составить для себя мантру удачи и каждое утро повторять ее все три дня.

А что вы планируете сделать до 1 сентября?

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