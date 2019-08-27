Три дня до осени: как подготовиться к смене сезонов по знаку Зодиака

Разные знаки Зодиака реагируют на смену сезонов по-своему. Астрологи расскажут, как подготовиться к осени, учитывая особенности своего созвездия.
Осень мы все встречаем по-разному: кто-то сильнее подвержен депрессии и уже закупается лекарствами от простуды, а кто-то радостно планирует фотосессию с осенними кленовыми листьями или грозьдями рябины. Зная свою зодиакальную энергетику, можно провести финальные дни августа с пользой и удовольствием, подготовившись к наступлению сентября на все сто процентов.
Овен
Среди Овнов много тех, кто осень недолюбливает, но парадоксальным образом добивается за осенний сезон больших успехов. Это связано не в последнюю очередь с упорством этого знака Зодиака: Овен придет к цели, и никакие сезонные насморки и депрессии его не остановят. Что нужно Овну сделать за три оставшихся дня в августе?
составить список «пять приятных осенних дел»;
повесить его на самом видном месте и не снимать до самого декабря, периодически выполняя один из пунктов;
связаться со старыми друзьями и наладить контакты.
сделать уборку дома; можно применить правила фэн-шуй;
привести в порядок сад или огород, докупить цветов в дом;
перебрать обувь, поскольку та отвечает за связь с землей, а Телец — очень Земной знак, для чувства комфорта ему нужно твердо стоять на ногах.
Близнецы
Рожденных под этим созвездием осень чаще всего вдохновляет, хотя встречаются и Близнецы, которых повергает в уныние перспектива созерцать бесконечные дожди и опадающие листья. Свои дела в сентябре Близнецы не забрасывают, а вот с окружающими могут быть излишне резкими или непостоянными. Что предпринять до наступления сентября?
Проявить заботу о близких;
потренироваться в выдержке, разучить практики, помогающие быстро успокоиться;
разобрать файлы в гаджетах и удалить лишние фотографии (пора освободить место для осенних фото).
Рак
привести аптечку в боевую готовность;
поднять себе иммунитет с помощью правильного питания и витаминов;
выбрать в магазине несколько уютных и теплых пар носков (по желанию можно дополнить набор шарфом или пледом).
Лев
Львы в зодиакальном кругу находятся под мощной протекцией Солнца, поэтому они наименее подвержены депрессивным и упадническим мыслям осенью. Накануне сентября они обычно спокойно перебирают гардероб, а то и вовсе планируют отпуск.
Львам стоит разузнать, какие развлечения доступны в осенний сезон;
закрыть гештальты лета (надеть платье или костюм, которые провисели в шкафу все три месяца, попробовать клубнику/черешню/арбуз, если еще не пробовали, и так далее);
раздать долги, если они есть (чем меньше негатива потянут Львы в новый период, тем лучше он окажется по итогам).
Дева
Когда до осени остается три дня, можно предположить, что Девы уже доделали все свои дела и беззаботно ожидают, скоро ли появятся за их окном поэтичные красоты сентября. Но на самом деле большинство Дев в спешке доделывает начатое, и все почему-то кажется очень срочным. Этого можно избежать, если:
освоить простую технику медитации;
составить список книг или фильмов, которые понимают настроение;
пройтись по магазинам заранее, докупив недостающие вещи на осень.
Весы
заготовить себе вдохновляющий плейлист;
укрепить иммунитет (не только Раки боятся заболеть, когда лето подходит к концу);
доделать за оставшееся время одно сложное и важное дело (отлично поднимает самооценку и настроение).
Скорпион
Скорпионам, которые не отдохнули за лето, нужно взять дела в свои руки. Да и вернувшимся из отпуска не нужно хвататься только за рабочие обязанности, ведь не только из них состоит наша жизнь. Скорпионам стоит:
провести целый вечер с близким человеком;
пересмотреть любимый фильм, со счастливым финалом, не ужастик;
сходить в парк или пожарить шашлыки с друзьями на природе.
Стрелец
У типичного Стрельца осень нередко наступает внезапно — когда он еще не достал с антресолей осенние ботинки и не вернул из ателье осенние вещи. Что стоит включить в свой чек-лист?
Носить с собой в последнюю летнюю неделю не только солнечные очки, но и зонтик;
сделать то, чего Стрельцы никогда не пробовали.
Козерог
Перейти на здоровое питание;
прогуляться по любимым местам в городе;
Водолей
Эмоциональная стабильность, уверенность в себе и радость от жизни — без этих составляющих Водолеи рискуют затосковать в сентябре. Какие действия им стоит предпринять уже сейчас?
Попробовать закаливание;
отказаться от общения с токсичными людьми;
запастись медом, какао и другими осенними радостями.
Рыбы
Ярко выраженная водная энергетика помогает Рыбам приспосабливаться к любым условиям. Многие Рыбы осенью погружаются в поэтическое вдохновение, а не в депрессивные рассуждения о том, что холода все ближе, а до нового лета еще далеко. Рыбам можно:
перебрать теплые вещи на осенний сезон;
попробовать любимую еду детства;
составить для себя мантру удачи и каждое утро повторять ее все три дня.
А что вы планируете сделать до 1 сентября?