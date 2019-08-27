Три дня до осени: как подготовиться к смене сезонов по знаку Зодиака

раздать долги, если они есть (чем меньше негатива потянут Львы в новый период, тем лучше он окажется по итогам).

Дева

Когда до осени остается три дня, можно предположить, что Девы уже доделали все свои дела и беззаботно ожидают, скоро ли появятся за их окном поэтичные красоты сентября. Но на самом деле большинство Дев в спешке доделывает начатое, и все почему-то кажется очень срочным. Этого можно избежать, если:

освоить простую технику медитации;

составить список книг или фильмов, которые понимают настроение;

пройтись по магазинам заранее, докупив недостающие вещи на осень.

Весы

Ближе к осени типичные Весы — это человек, у которого на всякий случай с собой и блокнот для зарисовок, и антидепрессанты (мало ли что может произойти с творческой натурой). Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют:

заготовить себе вдохновляющий плейлист;

укрепить иммунитет (не только Раки боятся заболеть, когда лето подходит к концу);

доделать за оставшееся время одно сложное и важное дело (отлично поднимает самооценку и настроение).

Скорпион

Скорпионам, которые не отдохнули за лето, нужно взять дела в свои руки. Да и вернувшимся из отпуска не нужно хвататься только за рабочие обязанности, ведь не только из них состоит наша жизнь. Скорпионам стоит:

провести целый вечер с близким человеком;

пересмотреть любимый фильм, со счастливым финалом, не ужастик;

сходить в парк или пожарить шашлыки с друзьями на природе.

Стрелец

У типичного Стрельца осень нередко наступает внезапно — когда он еще не достал с антресолей осенние ботинки и не вернул из ателье осенние вещи. Что стоит включить в свой чек-лист?

Носить с собой в последнюю летнюю неделю не только солнечные очки, но и зонтик;

сделать то, чего Стрельцы никогда не пробовали.

Козерог

Для Козерогов списки дел, планировщики задач и чек-листы — не редкость. Однако чаще всего туда вписаны повседневные или рабочие обязанности. На себя у Козерогов времени не остается, и это пора исправлять.

Перейти на здоровое питание;

прогуляться по любимым местам в городе;

Водолей

Эмоциональная стабильность, уверенность в себе и радость от жизни — без этих составляющих Водолеи рискуют затосковать в сентябре. Какие действия им стоит предпринять уже сейчас?

Попробовать закаливание;

отказаться от общения с токсичными людьми;

запастись медом, какао и другими осенними радостями.

Рыбы

Ярко выраженная водная энергетика помогает Рыбам приспосабливаться к любым условиям. Многие Рыбы осенью погружаются в поэтическое вдохновение, а не в депрессивные рассуждения о том, что холода все ближе, а до нового лета еще далеко. Рыбам можно:

перебрать теплые вещи на осенний сезон;

попробовать любимую еду детства;

составить для себя мантру удачи и каждое утро повторять ее все три дня.