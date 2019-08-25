Анджелина Джоли поправилась: актриса в облегающем черном платье восхитила публику

44-летняя мать шестерых детей выглядела сногсшибательно на ковровой дорожке D23 Expo. Знаменитость вышла на публику в облегающем черном платье с длинными рукавами-сеточкой и впечатляющим разрезом на ноге.

Анджелина Джоли ФОТО: Jesse Grant / AFP

Наряд подчеркнул узкую талию, плоский живот, пышные бедра и бюст бывшей жены Брэда Питта. Поклонники обратили внимание на то, что звезда фильма "Солт" заметно поправилась за последнее время и выглядит спортивной и подтянутой – особенно ноги.

Волосы Энджи оставила распущенными, а в макияже сделала акцент на глазах. Фанаты, не переставая, восхищаются красотой актрисы, подчеркивая, что она выглядит моложе своих лет.

Анджелина Джоли ФОТО: Richard Shotwell / AP