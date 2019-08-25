Анджелина Джоли поправилась: актриса в облегающем черном платье восхитила публику

Голливудская актриса Анджелина Джоли присутствовала на масштабном мероприятии Disney в Калифорнии, где собралось огромное количество знаменитостей. Все они общались с поклонниками и прессой, чтобы поддержать и обсудить свои будущие проекты, сообщает Joinfo.ua.
44-летняя мать шестерых детей выглядела сногсшибательно на ковровой дорожке D23 Expo. Знаменитость вышла на публику в облегающем черном платье с длинными рукавами-сеточкой и впечатляющим разрезом на ноге.
Наряд подчеркнул узкую талию, плоский живот, пышные бедра и бюст бывшей жены Брэда Питта. Поклонники обратили внимание на то, что звезда фильма "Солт" заметно поправилась за последнее время и выглядит спортивной и подтянутой – особенно ноги.
Волосы Энджи оставила распущенными, а в макияже сделала акцент на глазах. Фанаты, не переставая, восхищаются красотой актрисы, подчеркивая, что она выглядит моложе своих лет.
Знаменитость прибыла на событие, чтобы обсудить свой новый фильм "Малефисента 2" - спин-офф "Спящей красавицы". Актриса играет волшебницу-злодейку. Премьера фильма состоится уже совсем скоро – в октябре 2019 года.